Calcio a 5 Serie A – Un super Saviatesta sbanca Roma (2-4)

ROMA Un super Saviatesta sbanca Roma 4-2 e ottiene la seconda vittoria di fila. Nella capitale i biancorossi consolidano il successo già nel primo tempo grazie alle reti di Cabeca, Wilde e Leleco. Donadoni, nella ripresa, chiudere i conti.

La cronaca. Roma parte subito forte e in pressing. La prima occasione è per Fortino che calcia sull’esterno della rete. Dopo la sofferenza iniziale il Saviatesta passa in vantaggio con Cabeca, bravo a sfruttare la triangolazione con Wilde e Ceccato. Il bomber biancorosso, da due passi, non sbaglia. I padroni di casa incassano il colpo e ripartono al contrattacco, ma Cutrupi non inquadra il bersaglio. La sfida entra nel vivo e al 10’ i mantovani calano il bis con Wilde. Il fuoriclasse brasiliano riceve da Misal che controlla il pallone con un elegante sombrero, serve il compagno che a tu per tu con Sarmiento non sbaglia. Subito dopo Misale atterra Isgrò: tiro libero per Roma. Capitan Fortino centra però il palo. Al 14’ Sarmiento atterra Taurisano a metà campo e viene espulso. Leleco ne approfitta e insacca il 3-0 con il sinistro che finisce nel sette. Solo a pochi secondi dalla sirena, Isgrò accorcia con un tap-in facile facile e a porta vuota.

Nella ripresa Mascherona si divora il poker calciando a fil di palo, mentre sull’altra sponda Biscossi centra l’incrocio dei pali. Ci pensa Donadoni a chiudere i conti a metà ripresa. Il biancorosso deve solo spingere in rete il 4-1 dopo la botta non trattenuta di Cabeca. Nel finale mister Reali inerisce il quinto di movimento ma Fortino accorcia solo a 26 secondi dal gong.

«È stata una gara maschia e di carattere – afferma mister Pino Milella – . Sono soddisfatto, la squadra ha dimostrato grande spirito e orgoglio. Ma dobbiamo ancora migliorare».