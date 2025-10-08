Calcio Serie B – Il Mantova scende “In campo con la psichiatria”

MANTOVA Il Mantova aderisce al Festival della Salute Mentale, scendendo in campo al fianco della Cooperativa Sociale Centro Sociale Papa Giovanni XXIII in uno speciale torneo di calcio a 5. L’appuntamento è fissato per domani alle ore 14.30 quando sul rettangolo verde dell’Arena Virgiliana (piazza Virgiliana) andrà in scena il quadrangolare “In campo con la psichiatria”, torneo che vedrà cimentarsi nel ruolo di capitani i calciatori biancorossi Lorenzo Andrenacci, Flavio Paoletti, Giacomo Fedel e Cristiano Bani. Il torneo avrà un direttore di gara d’eccezione, il fischietto mantovano Gennaro Borriello, coadiuvato per l’occasione dal collega Giuseppe Gatti, già presidente della sezione Aia di Mantova. Il calcio di inizio sarà affidato alla dottoressa Anna Gerola, direttrice generale Asst Mantova. Insieme ai calciatori biancorossi sarà presente anche il club manager Sebastien De Maio, mentre nel ruolo di telecronista “sui generis”, chiamato a descrivere le gesta dei calciatori, ci sarà il dottor Enrico Baraldi, medico psichiatra della Comunità di San Cataldo. Lo sport inteso come racconto epico delle azioni dei nostri eroi farà da cornice a un evento di condivisione e accettazione da parte dell’intera città, contrapposto alla solitudine e allo stigma che spesso la malattia mentale provoca. Sottolinea il dottor Baraldi: «In questi tornei coi pazienti psichiatrici, sempre più diffusi, c’è l’anima rivoluzionaria di Franco Basaglia». Tutti i calciatori indosseranno le maglie del Mantova utilizzate nelle partite ufficiali di Serie B. L’iniziativa rientra nel più ampio e variegato progetto sociale che da tempo il club di viale Te porta avanti col nome “Mantova col cuore”. L’ingresso è libero. Tutti i tifosi sono invitati a riproporre il brivido biancorosso dello stadio per continuare a chiederci insieme se “i veri matti sono dentro o fuori”.