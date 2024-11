Calcio a 5 Serie A2 Elite – Saviatesta al completo: arriva l’insidioso Modena

MANTOVA Il Saviatesta Mantova capolista A2 Elite di Calcio a 5, torna in campo stasera per affrontare il Modena Cavezzo. L’appuntamento è al Neolù alle 20.30, dove mister Pino Milella potrà contare finalmente su quasi tutti gli effettivi a disposizione. Ci sarà anche Wilde, sebbene non sia ancora al meglio della condizione. Una buona notizia per i biancorossi è l’assenza di squalificati, situazione che spesso ha creato difficoltà nelle precedenti partite. Tuttavia, mancherà ancora Portuga, alle prese con il recupero da un fastidioso problema al polpaccio. Il direttore generale Cristiano Rondelli ha voluto sottolineare l’importanza della sfida, ribadendo l’attenzione che servirà per evitare brutte sorprese. «Dovremo stare molto attenti: i modenesi sono una mina vagante, una squadra che non muore mai. Sabato scorso hanno messo in seria difficoltà l’Elledi, restando in partita fino alla fine. Questo dimostra il loro carattere e la qualità del gruppo, che conta giocatori talentuosi come l’argentino Martinez Angel. È vero che mancherà il capitano, Dudu Costa, ma questo non deve farci abbassare la guardia. Verranno a Mantova con l’obiettivo di fare punti, e noi dobbiamo essere pronti a rispondere colpo su colpo». Il dg biancorosso ha poi aggiunto: «Mi aspetto una partita “attendista” da parte loro, con una difesa bassa e ripartenze veloci. Sono bravi a sfruttare le occasioni, quindi dovremo essere pazienti e non concedere spazi. Il nostro obiettivo è sfruttare al meglio questo doppio turno casalingo, che può essere un’opportunità importante per consolidare la nostra posizione in classifica». La squadra biancorossa punta a confermare la sua leadership, ma per farlo sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione e non sottovalutare un avversario che ha già dimostrato di saper mettere in difficoltà anche le big del campionato. I tifosi, attesi numerosi al Neolù, si preparano a sostenere il Mantova in quella che si preannuncia una sfida intensa e combattuta.