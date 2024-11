Sci alpino – Buona la prima: Francesca Fanti ai piedi del podio nel gigante Fis di Mayrhofen

MAYRHOFEN (Aut) Si apre con un brillante quarto posto nel gigante Fis di Mayrhofen la stagione della sciatrice mantovana Francesca Fanti. La 25enne delle Fiamme Gialle ha subito confermato le buone sensazioni accumulate nella preparazione estiva con una prestazione solida, che le è valsa un piazzamento ai piedi del podio ad appena 73 centesimi dalla vincitrice. Francesca fu quarta anche un anno fa nella stessa località. Ma è tutto il gruppo femminile di Coppa Europa protagonista nel primo dei due giganti austriaci, propedeutici alle prime sfide stagionali del circuito continentale a Zinal in programma all’inizio della prossima settimana. Sul podio, infatti, è doppietta azzurra con trionfo della ventenne romana Francesca Carolli che, terza dopo la prima manche, ha scalato la classifica nella seconda discesa per imporsi con il tempo complessivo di 1’44”00 e un margine di 48 centesimi su Carole Agnelli, quinta a metà gara e capace di precedere sul podio la tedesca Jana Fritz, terza a 0”54 dalla vincitrice e seguita dalle altre italiane, appunto Francesca Fanti (+ 0”73) e Laura Steinmair (+ 0”96); settima piazza quindi per Vivien Insam (+ 1”13), leader dopo la manche d’apertura, mentre si è piazzata 13esima Melissa Astegiano, distante 1”55, con Sophie Mathiou 14esima (a 1”58), Ambra Pomaré 19esima (+ 1”86) e Annette Belfrond 23esima con un distacco di 2”37. Oggi si replica.