Calcio a 5 Serie A2 – Play off: Saviatesta, col Canosa domenica al NeoLù. Festa per l’Under 15

MANTOVA Si giocherà quasi certamente domenica prossima al NeoLù l’andata dei quarti di finale play off tra Saviatesta e Canosa. Da definire l’orario. È un altro ostacolo da superare per i biancorossi, dopo l’eliminazione della Sampdoria agli ottavi. Obiettivo finale: il ritorno in Serie A.

Ma non di sola prima squadra vive il Saviatesta. Proprio ieri mattina il settore giovanile ha riservato una grande gioia al club virgiliano: l’Under 15 regionale, guidata da mister Mancini, si è laureata campione regionale rifilando un sonoro 4-0 al Cardano. Un successo conquistato e festeggiato in un NeoLù incandescente, che ha saputo trascinare al meglio i ragazzi del Saviatesta. Tra due settimane prenderà il via la fase nazionale: Mantova rappresenterà la Lombardia nel raggruppamento con Piemonte, Liguria e Sardegna. Una tappa di crescita che i baby biancorossi vogliono sfruttare al meglio, magari togliendosi altre soddisfazioni.