Calcio Serie B – Il calendario del Mantova da gennaio a marzo

MANTOVA La Lega ha ufficializzato date e orari delle partite di Serie B dalla 22esima alla 29esima giornata. Facciamo un riepilogo del calendario che attende il Mantova, includendo anche le partite già precedentemente fissate.

CARRARESE-MANTOVA sabato 27 dicembre ore 15

MANTOVA-PALERMO domenica 11 gennaio ore 15

PADOVA-MANTOVA sabato 17 gennaio ore 15

MANTOVA-VENEZIA sabato 24 gennaio ore 15

PESCARA-MANTOVA sabato 31 gennaio ore 17.15

MANTOVA-BARI sabato 7 febbraio ore 15

REGGIANA-MANTOVA martedì 10 febbraio ore 20

CATANZARO-MANTOVA sabato 14 febbraio ore 17.15

MANTOVA-SAMPDORIA sabato 21 febbraio ore 15

MANTOVA-CARRARESE domenica 1 marzo ore 15

PALERMO-MANTOVA mercoledì 4 marzo ore 20

MANTOVA-JUVE STABIA domenica 8 marzo ore 15