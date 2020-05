Calcio amatori – L’Uisp chiude i campionati: “Saremo al fianco delle società”

MANTOVA L’Uisp chiude i campionati organizzati dalla SDA calcio di Mantova, per il 2019/20. Nessun titolo verrà assegnato. Ad ogni sodalizio verrà riconosciuto uno sconto del 30% sull’iscrizione del prossimo anno. Ma è solo il primo passo: come specificano il presidente Uisp Mantova Aps Gianpaolo Ferrarini e il responsabile del Calcio Lino D’Alessandro in una missiva alle società, ci sarà «un pacchetto più ampio di misure per sostenere concretamente tutte le società. Stiamo infatti predisponendo una serie di benefit e strumenti mirati: interventi economici, consulenza e supporto alla creazione delle condizioni necessarie per poter tornare ad allenarsi e giocare in assoluta sicurezza». Inoltre sono state fissate le riunioni in videoconferenza con le società sportive: lunedì 4 maggio, dalle 20.30 alle 21.10 per il calcio a 7, dalle 21.15 alle 22 calcio a 8 Serie A-B. Mercoledì 6 maggio dalle 20.30 calcio over 35 e 45, giovedì 7 maggio dalle 20.30 alle 21.10 calcio open girone A-B, dalle 21.15 alle 22 calcio open girone C-D. Lunedì 11 maggio dalle 20.30 riunione col settore tecnico arbitrale.