Pallavolo m – Europei, l’Italia al debutto col Belgio. Zanini: “Quanti ricordi in azzurro”

Bologna L’attesa sta per finire. Questa sera alle ore 21.15 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bo), l’Italia di Alessandro Michieletto giocherà il match d’esordio dei Campionati Europei 2023 contro il Belgio allenato dal mantovano Emanuele Zanini. Nel tradizionale incontro ieri con la stampa, svoltosi presso l’Hotel Calzavecchio di Casalecchio di Reno, hanno partecipato il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi e il capitano Simone Giannelli, mentre per il Belgio il ct Zanini e il capitano dei “Dragoni Rossi” Sam Deroo. «Sarà un momento importante per il nostro movimento – afferma De Giorgi – Arriviamo a questo Europeo con i titoli conquistati negli ultimi due anni con la consapevolezza di essere un gruppo competitivo ma senza alcun vantaggio per quanto fatto nel passato». Emanuele Zanini: «Per me è sempre un grande piacere tornare in Italia. Giocare contro l’Italia campione d’Europa e del Mondo non sarà certamente facile. L’Italia è una squadra fortissima con dei valori importanti e ha dimostrato sul campo di meritare i titoli che negli ultimi due anni ha conquistato. Molto dipenderà da quello che riusciremo a mettere in campo. I miei ricordi sulla panchina azzurra? Bellissimi: nel 1999 abbiamo vinto i Campionati Europei a Vienna, poi due World League consecutive e il bronzo ai Giochi di Sydney 2000. Io ero un giovane tecnico e ho avuto il privilegio di allenare De Giorgi e devo dire che lui è stato il giocatore che mi ha insegnato tantissimo. In questo Campionato Europeo ci sono ben sette allenatori italiani e questo dimostra ancora una volta il grande valore e la tradizione della scuola italiana».