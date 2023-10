Calcio Coppa Italia Promozione – UnionMarmi passa all’ultimo respiro: Asola ko

Marmirolo All’ultimo respiro passa l’Union Marmirolo, che si impone sull’Asola e conquista il pass per gli ottavi di finale della Coppa di Promozione.

Primo tempo piacevolmente equilibrato, partita aperta e azioni pericolose da ambo le parti. Al 5′ Buxton, lanciato a rete si fa intercettare il tiro da Somenzi. Risposta Asola al 15′ con Torreggiani che impegna severamente Errera. Verso la metà della prima frazione botta e risposta Union, con Bellini e Asola, con Iavarone, autori entrambi di due belle e pericolose conclusioni. La gara però si sblocca attorno al 40’, ed è l’Union Marmirolo a passare in vantaggio, per merito di Buxton che, approfittando di un’incertezza difensiva, ruba il tempo all’avversario diretto presentandosi a tu per tu con Somenzi trafiggendolo con un preciso diagonale.

Al 45′ i neroverdi potrebbero addirittura raddoppiare: bella fuga sulla sinistra di Buxton, che traversa al centro per l’accorrente Battaioli che, di piatto, spara di poco a lato. Secondo tempo che si apre con l’Asola determinata a rimettere la partita in parità. Al 60′ angolo per i biancorossi, colpo di testa ravvicinato e traversa clamorosa.

La squadra di Franzini però resta in 10 al 61′ per l’espulsione Beretta. L’inferiorità non demoralizza i biancorossi, che pervengono al pareggio al 70′: bravo Iavarone a pescare al centro dell’area Buonaiuto che, tutto solo, non si fa pregare e di testa trafigge Errera. Tutto da rifare per i padroni di casa, che tornano a rendersi pericolosi al 75′ con un bel tiro di Battaioli dal limite, fuori di poco. Dopodiché accade ben poco, fino al tempo di recupero: quando la partita sembra ormai destinata ai calci di rigore, all’ultimo minuto di gioco, un atterramento ai danni del neoentrato attaccante neroverde Valbusa, viene sanzionato con un calcio di rigore per l’Union. Dal dischetto trasforma Battaioli, che al 94’ consegna vittoria e passaggio del turno alla squadra di Perinon, che dopo un avvio di campionato poco soddisfacente aveva bisogno di un’iniezione di fiducia. Un plauso anche all’Asola, che ha saputo rimediare allo svantaggio in inferiorità numerica, dimostrando di essere squadra di rango. Nel prossimo turno, agli ottavi, i neroverdi affronteranno (1° novembre) la corazzata Vobarno, che si è imposta con un secco 3-0 sul terreno di gioco dello Sporting Brescia.