Calcio Coppa Italia Serie C: La Pro Patria espugna il Martelli (0-1). Mantova eliminato

MANTOVA Il Mantova viene battuto 1-0 in casa dalla Pro Patria ed esce già al primo turno di Coppa Italia. Biancorossi superiori sul piano del gioco, ma spreconi sotto porta. Il gioco decisivo al 48′ firmato da Citterio. Ora testa al campionato che venerdì alle 20.45 offre la sfida al Martelli contro l’Alessandria.

MANTOVA (4-3-3): Sonzogni; Radaelli, Maggioni, Suagher (63′ Brignani), Celesia; Wieser (76′ Trimboli), Bani, Giacomelli (63′ Monachello); Bragantini, Debenedetti, Fiori (63′ Mensah). A disp.: Festa, Redolfi, Burrai, Galuppini, Napoli, Argint, Castellani, Muroni. All.: Possanzini.

PRO PATRIA (3-5-2): Mangano; Vaghi, Moretti, Bashi; Piran (67′ Caluschi), Citterio, Marano, Ferri (76′ Mallamo), Somma (86′ Ndrecka); Zanaboni (67′ Parker), Pitou (86′ Stanzani). A disp.: Rovida, Saporetti, Nicco, Renault. All.: Colombo.

ARBITRO: Edoardo Manedo Mazzoni di Prato (assistenti: Rizzello di Casarano e Decorato di Cosenza).

RETI: 49′ Citterio.

NOTE: Ammoniti: Ferri, Caluschi, Radaelli. Angoli: 14-3. Recupero: 0’+4′.

Secondo tempo

95′ Finisce qui. Mantova eliminato dalla Coppa Italia.

94′ Minuti finali incandescenti: fallo di mano in area a favore del Mantova, ma per l’arbitro non c’è nulla. Ammonito nel frattempo Radaelli per proteste.

92′ Punizione insidiosa di Stanzani, Sonzogni intuisce e para.

90′ L’arbitro assegna 4′ di recupero.

88′ Monachello ancora pericoloso. Riceve in area e la tocca piano, ma Mangano devia in angolo.

85′ Radaelli sulla fascia destra prova a mettere in area, ma la palla finisce ampiamente fuori.

75′ Urlo strozzato in gola per i tifosi virgiliani. Gol di Maggioni annullato per fuorigioco.

72′ Mantova che spinge per il pari: Marano salva sulla linea.

71′ Conclusione velenosa di Bani sul primo palo. Mangano c’è e devia in angolo.

70′ Miracolo di Mangano che salva su girata ravvicinata di Monachello.

63′ Triplo cambio per il Mantova: fuori Fiori, Giacomelli e Suagher per Mensah, Monachello e Brignani.

61′ Intanto a bordo campo Possanzini è pronto a giocarsi le carte Monachello e Brignani.

58′ Uno due Debenedetti-Wieser con quest’ultimo che sbaglia completamente il tiro.

56′ Giacomelli ci prova defilato da limite area. Conclusione imprecisa.

51′ Primo tiro nello specchio e gol per la Pro Patria che sblocca la gara.

49′ La sblocca Citterio con un diagonale preciso. Azione nata dalla sinistra con cross di Vaghi per l’attaccante che non sbaglia.

48′ Stesso copione del primo tempo: il Mantova prova a fare la partita, ma a ritmi bassi.

46′ Inizia la ripresa. Nessun cambio nell’intervallo.

Primo tempo

45′ Finisce qui il primo tempo. A tra poco per la ripresa.

39′ Cross di Giacomelli in area, ma la palla è troppo lunga.

37′ Dopo un serie di passaggi a limite area, ci prova Bani. Ma la sua conclusione finisce alta.

32′ Colpo di testa di Bani da calcio d’angolo che finisce di poco sopra la traversa.

28′ Bragantini si trova a tu per tu con Mangano ma spara addosso al portiere. Azione nata dall’assist al bacio di Giacomelli.

20′ Mantova domina il possesso palla, ma non riesce ad essere incisivo.

18′ Azione in solitaria di Wieser che riceve tra le linee, arriva a limite area e calcia debole e centrale.

14′ Primo angolo della gara in favore del Mantova.

11′ Debenedetti entra in area e ci prova con il sinistro, ma la sfera finisce alta sopra la traversa.

8′ Conclusione da limite area di Giacomelli che finisce tra le braccia di Mangano.

7′ Traversone di Fiori, ma nessuno ci arriva.

6′ Ritmi bassi in questi primi minuti. Nessuna delle due squadre riesce a sfondare.

1′ Calcio d’inizio battuto dal Mantova.

Squadre in campo. Mantova in divisa bianca con banda rossa. Ospiti in nero.