No amianto a Pozzolo, la minoranza: “Siamo stati fondamentali”

POZZOLO (Marmirolo) – a discarica di amianto, che doveva sorgere in zona Campagnazza tra Pozzolo e Massimbona, non si farà. L’ufficialità è stata data dal sindaco Paolo Galeotti, che ha espresso soddisfazione per l’importante risultato che vede coinvolto l’intero territorio. «I cittadini, e più precisamente Pozzolo, possono finalmente tirare un sospiro di sollievo: la discarica per materiali in amianto, infatti, non sarà più realizzata. Il Comune di Marmirolo tanto si è battuto, con cittadini, Comitato e Provincia di Mantova, per bloccare la creazione della discarica», ha ribadito il primo cittadino dalle pagine de La Voce. Ma l’opposizione Patto per Marmirolo, sulla questione precisa per voce della capogruppo in consiglio, Roberta Gaburri: «Ritengo doveroso precisare, anche per rispetto di tutti coloro che si sono profusi con il loro impegno, che nella sinergia di forze che hanno portato alla archiviazione del procedimento della autorizzazione discarica Pozzolo, anche la minoranza del consiglio comunale, ha contribuito a tale apporto – chiosa la capogruppo -. Forse il sindaco, ‘inavvertitamente’ si è scordato di citarla nella sua dichiarazione ai giornali, e pertanto rammento che la stessa minoranza nel 2022, aveva, in primis, invitato i cittadini di Pozzolo, presso la sala civica, al fine di poter dare vita ad un Comitato che si opponesse alla costruzione di un impianto di smaltimento eternit in quella zona. Al termine della riunione – precisa Roberta Gaburri – dopo aver letto l’atto di costituzione del comitato in modo che ciascuno dei partecipanti fosse consapevole, si erano raccolte le varie adesioni. Tale primo passo, accompagnato poi da una ulteriore riunione organizzata presso La Ghiacciaia di Marengo, ha potuto dare vita al Comitato stesso. La sinergia tra le varie forze Comitato, maggioranza e minoranza e Provincia di Mantova hanno contribuito alla archiviazione del suindicato procedimento, ma la correttezza vuole che tutte le forze debbano essere curate».

Soddisfazione è stata espressa per l’archiviazione del procedimento da parte del presidente del Comitato, Massimo Stanghellini: «Ringraziamo, in primis, Roberta Gaburri con l’opposizione Patto per Marmirolo, il sindaco e la Provincia, che si sono opposti alla creazione di un impianto di smaltimento di eternit, un materiale estremamente dannoso alla salute, che avrebbe portato indiscutibilmente gravi problemi ambientali al nostro territorio».