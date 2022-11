Calcio Coppa Lombardia Prima – Spettacolo Union Team: poker al Nuvolera e ottavi di finale

NUVOLERA (Bs) Prova di forza dell’Union Team, che a Nuvolera spazza via ogni discussione e si impone per 4-0. Il pareggio dell’andata in casa per 2-2 (in Coppa i gol fuori valgono ancora doppio) non consentiva ai giallorossi di poter fare calcoli, così i ragazzi di Petrozzi iniziano subito a martellare i neroverdi: prima azione da segnalare al 5’, quando la coppia Florez-Buzzacchero confeziona la prima grande occasione. Il palo nega il gol al numero giallorosso. Il vantaggio arriva al 10′, con un gran gol di Cavalli che da sinistra si accentra, lasciando partire un gran tiro che s’insacca nell’angolino basso. Al 13′ ancora Cavalli protagonista: stavolta colpisce il palo da fuori area. Al 15′ pericolo per l’Union: il pallone calciato da Negrello sorvola di poco la traversa. Al 30′ bravo Contesini sulla conclusione ravvicinata ancora di Negrello. Nella ripresa, però, non c’è storia: Union in gol già in apertura con Florez di testa, ben imbeccato da Tommaso Bellini. Passano 5’ e i giallorossi fanno tris su rigore con Tommaso Bellini, che trasforma un rigore concesso per atterramento di Priori. Al 65’ viene espulso Mocinos e la gara non dà più altri spunti, fino al gol di Pavesi. Agli ottavi c’è lo Sporting Bs.