Calcio dil. – #maifermi, parte il contest del San Lazzaro

MANTOVA Le società mantovane si sono mobilitate sui rispettivi canali social per promuovere le loro campagne al fine di invitare i tesserati a rimanere in casa, in ottemperanza alle disposizioni del governo per contrastare la diffusione del coronavirus. Molte, come abbiamo scritto anche ieri, hanno deciso di affidarsi al video preparato da Sky Sport, molto condiviso sui social network principali. Altre hanno preparato delle campagne originali e personalizzate. Tra queste segnaliamo le iniziative del San Lazzaro, che dapprima ha rilanciato il messaggio #distantimauniti. «Ragazzi, ragazze, uomini e donne. Bambini. Questo è un periodo delicato per tutti, nessuno escluso. Non possiamo permetterci di ignorare quello che sta accadendo intorno a noi, perché è già tra noi. Non possiamo fare ciò che abbiamo sempre fatto. Non ora. Adesso è arrivato il momento di rispettare noi stessi e tutte le persone che amiamo. Rispettiamo ciò che ci viene richiesto. #distantimauniti».

E ieri, sempre attraverso le proprie pagine social, ha promosso un divertente “contest” rivolto ai propri ragazzi dell’attività di base. Un gioco per impegnare queste lunghe giornate senza possibilità di praticare sport di squadra. Lo slogan lanciato dal club biancazzurro è #maifermi.

«L’emergenza sanitaria COVID-19 ci tiene lontano dai campi di calcio – si legge sul pagina Facebook del SanLa – ma la nostra voglia di pallone non si ferma! Abbiamo pensato a una sfida riservata ai GiovaniBiancoAzzurri iscritti nel Settore Giovanile, sezione Attività di Base, per mantenere alta la loro passione verso il calcio e i colori biancoazzurri. Lo scopo #maifermi è continuare a divertirsi, in totale sicurezza!»

Come partecipare? Basta inviare un video sul gruppo WhatsApp di ogni annata in cui viene filmata la prestazione del Giovane Biancoazzurro.

Queste le sfide realizzate per il nuovo contest targato Cpc San Lazzaro.

Categoria 2007 – Crossbar Challenge: eseguire 3 tiri consecutivi da una distanza di 10/15 metri verso la porta, vince chi colpisce più volte la traversa (potete usare qualsiasi tipo di porta).

Categoria 2008 – Il Profeta del Goal (Joan Cruijff): goal al volo più spettacolare.

Categoria 2009 – Maestro di tecnica (Andrea Pirlo): sfida di palleggi, vince chi fa più palleggi con ogni parte del corpo.

Categoria 2010 – Vero Bomber (Cr7): goal ed esultanza più fantasiosa.

Portieri – Saracinesca (Jan Oblak): parata spettacolare di un oggetto inusuale, lanciato o con le mani o con i piedi.

I video dovranno essere inviati entro martedì 31 marzo alle ore 20

«E’ fondamentale – ribadiscono i promotori del contest – rispettare le attuali norme di sicurezza antivirus e dimostrare lo “spirito di appartenenza ai colori biancoazzurri” girando il VideoClip in divisa Cpc San Lazzaro (completo). Il responsabile e tutto lo staff analizzeranno i video ricevuti e decreteranno il vincitore di ogni categoria postando il video sulle pagine ufficiali social della società, Facebook e Instagram. La nostra società riserverà un premio al vincitore di ogni categoria, ed un piccolo ricordo a tutti coloro che parteciperanno alla sfida».