Tamburello serie D – Cereta davanti a tutti a punteggio pieno. Insegue il Pozzolo a cinque lunghezze

Mantova Continua senza sosta la marcia trionfale del Cereta nel girone mantovano. Ancora una volta i ragazzi del presidente Luigi Bertagna hanno confermato il loro potenziale tecnico, e guidano a punteggio pieno. A farne le spese sono stati gli atleti del Castiglione delle Stiviere, ko 2-0 (6-1, 6-1). Vittoria in trasferta per il Guidizzolo, che ha piegato 2-0 (6-3, 6-1) il Cavriana. La sfida è iniziata con gli ospiti subito padroni del campo, ma la reazione dei locali ha reso incerto il finale del primo parziale. Nel secondo set per i padroni di casa non c’è stato nulla da fare. Successo ottenuto senza alcun affanno per la Sordelliana che si è imposta sul Medole 2-0 (6-0, 6-0). Sin dai colpi iniziali si è compreso che la formazione locale aveva in mano le sorti della sfida. La reazione degli avversari non ha impensierito più di tanto i goitesi che hanno ottenuto un importante successo. Il quadro dell’undicesima giornata ha registrato il successo in trasferta del Pozzolo che ha però faticato per riuscire ad avere la meglio nei riguardi del Castellaro. La sfida si è conclusa con il punteggio di 2-0 (6-4, 6-4) per gli ospiti. La classifica: Cereta 33, Pozzolo 28, Sordelliana 18, Virtus Guidizzolo 17, Castiglione 13, Cavrianese, Castellaro 11, Medole 1. (pb)