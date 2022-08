Arriva l’ok al progetto per il sottopasso in Te Brunetti

MANTOVA – È stato assegnato allo studio professionale padovano Net Engineering Srl di Monselice l’incarico di redazione del progetto di sottopasso ciclo-pedonale di Te Brunetti, così come previsto dal bando vinto dal Comune nell’ambito del Pnrr. I tecnici scelti dietro gara a evidenza pubblica dovranno presentare adesso il progetto di fattibilità tecnica ed economica (fase 1), e il progetto definitivo, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, capitolato speciale d’appalto e schema di contratto (fase 2) oltre ai servizi accessori per la realizzazione del sottopasso ciclopedonale di viale Montello che bypassa la tratta ferroviaria Mantova-Monselice”. Tale progetto è finanziato dall’Unione europea Next Generation Eu e rientra nel Pnrr finalizzato a interventi di rigenerazione urbana su quartieri di edilizia popolare e per collegamenti con spazi verdi e policulturali della città. L’importo per i progettisti sarà di 38.914,38 euro, a fronte di un intervento complessivo che si aggirerà (salvi i prevedibili rincari) sui 930mila euro.