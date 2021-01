Calcio dilettanti – Paola Rasori rieletta consigliere Crl: “Mese estenuante, grazie a chi mi ha dato fiducia”

MANTOVA Grande soddisfazione per Paola Rasori, confermata ancora una volta nel ruolo di consigliere regionale. «E’ stata una campagna estenuante, un mese orrendo. Sono però soddisfatta del risultato – spiega l’avvocato marmirolese, quinta assoluta nella classifica delle preferenze -, ci sono stati riconosciuti meriti e competenze. Alla Lombardia serve un certo peso politico, le scelte si orientano anche a livello centrale e dunque la persona giusta per la nostra regione è Tavecchio». «Anche il numero di preferenze è stato alto, vuol dire che il mio operato, oltre che dalle mantovane è stato apprezzato anche fuori provincia. E’ stato un bene anche che siano entrati tutti i consiglieri della nostra lista, così riusciremo a governare al meglio».

Il risultato ha mostrato una spaccatura netta tra due anime nella nostra regione: «E’ stata una campagna tesa – prosegue Rasori -. Del resto i nostri avversari hanno avuto tutto il tempo di fare campagna elettorale, mentre noi eravamo impegnati a fare i ricorsi per permettere alla Lombardia di andare alle urne il 9 gennaio. Siamo riusciti, infine, a fare la nostra corsa, ma il tempo è stato davvero poco. Faremo comunque il bene di tutte le società lombarde, anche di quelle che non ci hanno accordato la loro preferenza».

Infine un ringraziamento «a tutti quelli che mi hanno supportato e sopportato e alla mia famiglia. Sono state settimane dure per tutti». Due battute anche da parte di Massimo Tozzo, che sarà tra i delegati assembleari supplenti: «Sono contento per le 238 preferenze che mi hanno accordato, mi investono di un’importante responsabilità. Quando mi chiameranno in causa, sarò ben felice di collaborare. L’importante era l’elezione di Paola, un grande punto di riferimento per le nostre società».