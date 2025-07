Calcio dilettanti – Poggese batte due colpi: Bertozzini e Mora. La Sere insiste per Vincenzi

MANTOVA Accelera la campagna acquisti della Poggese, che mette a segno due colpi di spessore voluti per il tecnico Marco Goldoni. A difendere i pali nella prossima stagione sarà Enrico Mora, portiere esperto reduce dall’annata con lo United Carpi. Cresciuto calcisticamente tra Correggese, Fabbrico, Corticella, Colorno e Lentigione, Mora porta con sé un bagaglio di esperienza importante per la categoria. A rafforzare il reparto difensivo arriva anche Andrea Bertozzini, centrale di sostanza e affidabilità. Nella scorsa stagione ha giocato con la Correggese, ma il suo curriculum vanta trascorsi significativi in piazze come Mantova, Bagnolese, Vigasio e Altovicentino. In particolare, nell’annata 2018/19 ha vestito proprio la maglia biancorossa virgiliana, quando il direttore sportivo era Cristian Altinier, oggi suo dirigente proprio alla Poggese: un legame che ha facilitato il ritorno in terra mantovana.

Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, era approdato ai biancazzurri il giocatore della Primavera del Mantova Alessio Bottazzi. Le trattative del team di Poggio non sono comunque finite qui, visto che potrebbero arrivare ancora un centrocampista (piace Jacopo Malavasi) e una punta come Ridolfi.

Intanto, ci sono novità anche sul fronte Serenissima, che sta cercando di prendere Mattia Vincenzi, ex Poggese: la trattativa è avviata e ha fatto registrare passi avanti nelle ultime ore. Nel frattempo, l’Acquanegra resta in attesa della risposta di Bettari (Montirone), dopo che ha sondato anche Boni dell’Asola. Primo contatto anche tra il Quistello e Matar Jallow: il giocatore, però, prima di dare il via libera al trasferimento vuole incontrare i dirigenti della Villimpentese, attuale club di appartenenza. Infine, triplo annuncio per il Boca Juniors: Assalhi Amin (ex Ostiglia), Danny Vetere e Gennaro Cortese, entrambi in uscita dal Suzzara.