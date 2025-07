Incidente all’alba a Castiglione: 47enne sbanda nel rondò e vola in una scarpata di 10 metri

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Ha tirato dritto su una rotatoria uscendo di strada e si è fatto un volo di dieci metri in una scarpata. E’ successo questa mattina all’alba a Castiglione delle Stiviere nei pressi della rotatoria che collega via Porta Lago e la SP83. L’allarme è scattato alle 5.35 e poco dopo sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 con i vigili del fuoco del distaccamenti di Castiglione, che hanno liberato il conducente che era incastrato nell’abitacolo. Si tratta di un uomo di 47 anni che dopo essere stato stabilizzato su una barella spinale dai sanitari, è stato trasportato con l’elisoccorso del 118 agli Ospedali Civili di Brescia. Il 47enne ha riportato numerosi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta l’ambulanza medicalizzata di Brescia, quella del Soccorso Azzurro di Castiglione ed una pattuglia della Polizia Stradale di Mantova. Non si esclude che l’automobilista sia stato vittima di un malore o di un colpo di sonno.