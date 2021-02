Basket Serie A2 femminile – MantovAgricoltura cade a Sarcedo (63-57)

SARCEDO (Vi) Dopo il derby con l’Alpo, anche in casa del Sarcedo il MantovAgricoltura non riesce a fare l’impresa. San Giorgio lotta alla pari nel primo quarto e nel secondo tempo tenta una disperata rimonta, ma il parziale di 26-9 incassato nel secondo quarto è decisivo per il ko (63-57). Con questa sconfitta le biancorosse scendono al settimo posto, perdendo una posizione in classifica. E sabato prossimo al ritorno al Dlf arriva la corazzata Udine.

Marchi dà subito il la alle compagne con una bomba da tre a inizio gara. Il quarto è molto combattuto con le due squadre che lottano punto a punto. Quando accelera San Giorgio, Sarcedo risponde, sino al 13-11 con cui si chiude il tempo. Nel secondo invece Sarcedo sale in cattedra – mentre le biancorosse faticano a tenere il ritmo – e vola a +11, poi +16 per il 30-14, trascinato da Santarelli, Viviani e Fumagalli. Ancora Santarelli ai liberi allunga il vantaggio a +17 e Mandic chiude 39-20.

Nella ripresa ancora Sarcedo non molla e vola a +23, ma a questo punto le triple di Monica e i canestri di Llorente riportano sotto San Giorgio, sino al -11 con cui si chiude il terzo quarto. Stessa voglia di recuperare nel parziale finale sino al -5 con la bomba di Marchi del 49-44. Si svegliano Santarelli e Carollo e riportano a +9 Sarcedo, che con qualche libero pensa a gestire fino alla fine.