Calcio dilettanti: Suzzara-Villimpentese, l’amichevole finisce 2-2

Tabellano Test intenso e che ha dato buone indicazioni quello tra Suzzara e Villimpentese, giocato sul terreno di gioco di Tabellano. I bianconeri hanno provato diverse soluzioni in vista del girone di ritorno, sempre con il modulo 4-2-3-1.

Partono meglio i padroni di casa, che al 17’ sfiorano il gol con un gran colpo di testa di Garutti su corner calciato da Vezzani. A dire di no la grande risposta dell’estremo difensore ospite Mihajlovic. Tre minuti dopo però passa in vantaggio la Villimpentese: a segnare è Salerno, che risolve una mischia in area piccola.

Il vantaggio dei gialloblù dura però poco, perché già al 22’ pareggiano le zebre con Vezzani, che scaglia una sassata da 25 metri, che si insacca sul secondo palo alla destra dell’estremo difensore avversario. Prima del riposo altra chanche per il team di Ciccone: sinistro da fuori area di Braguzzi, che esce di poco alla sinistra di Brognara. Passiamo alla ripresa, con il Suzzara che si fa vivo al 52’, diagonale di Vincenzi che impegna Mihajlovic ad una grande parata di piede. Ancora zebre al 59’: discesa imperiosa di Guastalla, palla rasoterra in mezzo, ma Borghi sottoporta non trova la conclusione vincente. Il neoarrivato si riscatta però al 66’: corner di Sannino, respinta della difesa del Villi e da fuori area “Cece” fa centro per il 2-1. La gara vede rallentare il ritmo, ma nel finale la Villimpentese vuole il pareggio: Vitaglione al 90’ sbaglia a tu per tu con Brognara, ma a trovare il definitivo 2-2 in mischia è il centrocampista De Battisti, che segna il gol proprio all’ultima azione utile.