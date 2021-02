Rugby Top 10 – Viadana stecca nel derby a Calvisano

CALVISANO Viadana non riesce a fare l’impresa e dopo due vittorie si ferma al Pata Stadium la sua striscia positiva. Calvisano vince così il derby 35-18, vendicandosi della sconfitta, la prima in campionato, patita all’andata allo Zaffanella. I padroni di casa mostrano un rugby di ottimo livello, mentre i gialloneri mantovani faticano nel gioco al largo e, pur esprimendo un buon movimento d’attacco, non trovano molti spazi o possessi.

KAWASAKI ROBOT CALVISANO-RUGBY VIADANA 38-15

MARCATORI P.t.: 2’ cp Hugo (3-0), 12’ cp Ceballos (3-3), 16’ m Vunisa (8-3), 21’ m Hugo tr Hugo (15-3), 31’ m Silvestri (15-8). S.t.: 43’ cp Hugo (18-8), 49’ cp Ceballos (18-11), 54’ m Garrido-Panceyra tr Hugo (25-11), 58’ mp Viadana (25-18), 71’ m Izekor tr Hugo (32-18), 76’ cp Hugo (35-18).

KAWASAKI ROBOT CALVISANO Ragusi; Panceyra; De Santis; Mazza; Susio; Hugo; Albanese (67’ Izekor); Vunisa; Koffi (73’ Maurizi); Casolari (67’ Semenzato); Zambonin; Van Vuren (73’ Zanetti); D’Amico (73’ Leso); Morelli (cap) (73’ Michelini); Brugnara (73’ Gravilita). All.: Guidi.

RUGBY VIADANA Apperley Iti; Bientinesi (40’ Panizzi, 60’ Schiavon); Manganiello (42’ Ferrarini); Pavan (55’ Gregorio); Ciofani; Ceballos; Jelic; Casado; And. Denti; Cosi (Wagenpfiel); Grassi (42’ Mannucci); Boschetti; Novindi (46’ Ant. Denti); Silvestri (42’ Ribaldi); Halalilo. All.: Fernandez.

ARBITRO Gnecchi (Brescia). Assistenti: Chirnoaga (Roma) e D’Elia (Bari). Quarto Uomo: Marrazzo (Modena).

NOTE Partita a porte chiuse. Tempo sereno, campo in ottime condizioni. Primo tempo: 15-8. Calciatori: Hugo 6/7; Ceballos 2/3. Cartellini: 38’ giallo Novindi, 58’ giallo Susio, 73’ giallo Ant. Denti. Player of the match: Facundo Garrido-Panceyra.