Calcio dilettanti – Week-end di amichevoli: il clou è Castellana-Asola

MANTOVA Il calcio dilettantistico mantovano offre nel weekend un gustoso anticipo della prossima stagione. Tante formazioni scenderanno in campo per le amichevoli precampionato, così da mettere minuti nelle gambe e testare quanto provato in allenamento, tra un carico di lavoro e l’altro. Sono inoltre numerosi gli incroci tra squadre mantovane di categorie diverse. Si comincia oggi alle 10 a Governolo, dove i padroni di casa affrontano l’Union Team Marmirolo. I Pirati di patron Fabio Bronzatti, che hanno mantenuto la Promozione, sono alla terza gara stagionale. Il presidente si gode uno spogliatoio sereno e coeso e si augura un ulteriore miglioramento dopo le scorse partite, con i pirati reduci dalla convincente vittoria sul Castelnuovo per 4-2. Il Marmirolo, retrocesso invece in Prima, cerca conferme nel primo impegno ufficiale. Per il ds Alessandro Capelli è un test importante per conoscersi e fare rodaggio in un gruppo nuovo e con tanto entusiasmo. La Poggese fresca di promozione in Eccellenza riceve alle 16 il Monte Baldo, formazione della Promozione trentina. Quarto test per la squadra del ds Cristian Altinier, che prevede una sfida difficile dal punto di vista atletico e tattico contro un avversario di pari livello. L’obiettivo è proseguire il percorso di crescita del team, variato per il 70% dei suoi componenti.

Alle 16.30 a Goito lo Sporting di Andrea Bellini incontra la Dinamo Gonzaga di Matteo Melara per il primo impegno ufficiale di ambo le squadre. Il mister dei rossoblù sa che la forma fisica non sarà delle migliori, ma si aspetta di vedere applicati i concetti tattici studiati in allenamento, oltre che una mentalità umile ma vincente adatta alla Promozione. Out Beduschi, Pini, Puricella e Andrea Fantoni. L’allenatore della Dinamo vede il match come un’occasione per recuperare il ritmo partita contro una squadra più avanti nella preparazione. A turno, tutti gli effettivi vedranno il campo per trovare la condizione e provare distanze e meccanismi in vista dell’esordio in Prima.

Allo stesso orario, ma a Porto Mantovano, il Porto si confronta con la Voltesi. Quarta amichevole per la formazione del vicepresidente Diego Fusaro, che vuole mettere benzina nel motore e oliare anche la fase offensiva, dopo gli impegni complicati con squadre di categoria superiore. La Castellana sfida l’Asola a Visano alle 17 nel primo vero test stagionale dei goffredesi. Secondo il ds Mirko Piacentini, si tratta del test giusto per fare minutaggio e vedere la mano di mister Fabio Raineri nei movimenti e nella gestione del match. I biancorossi di mister Alessandro Cobelli, al terzo incontro della stagione, vogliono portare avanti la preparazione mettendosi alla prova con un avversario più attrezzato.

Chiuderà il programma il Castiglione, che contrariamente a quanto programmato giocherà oggi a Rovizza contro il Sirmione alle 17. Il patron Andrea Laudini confida che la squadra continui sulla falsariga dei primi tempi giocati con compattezza, voglia e velocità nelle scorse tre uscite, migliorando così quegli automatismi che andranno a definire l’identità degli aloisiani nel prossimo campionato di Eccellenza.