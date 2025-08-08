Calcio Eccellenza – Altinier: “Poggese, ancora un paio di innesti e ci siamo”

Poggio Rusco Dopo il raduno di lunedì scorso, la Poggese ha iniziato ufficialmente la sua avventura in Eccellenza, categoria che mancava da quasi un ventennio. Triplo salto di fila per i biancazzurri, una realtà che impone scelte oculate e un mercato di spessore. A tracciare il bilancio provvisorio della campagna acquisti è il direttore sportivo Cristian Altinier. «Siamo partiti con idee chiare e penso che siamo riusciti a centrare quasi tutti gli obiettivi – spiega Altinier – anche se non è stato semplice. Siamo una neopromossa, in Eccellenza ci conoscono ancora poco, e convincere certi profili a venire a Poggio non era scontato. Però posso dire che abbiamo portato qui ragazzi di livello importante, in qualche caso superiore alla categoria». L’organico affidato a mister Marco Goldoni è quasi completo, ma non ancora definitivo: «Ci manca un regista in mezzo al campo – conferma il ds – e poi ci piacerebbe inserire ancora una quota. Ma in quel caso valuteremo bene, senza fretta. I giovani già inseriti stanno rispondendo bene: abbiamo fatto anche qualche scommessa interessante. Poi dovrà parlare il campo». Due profili sono ancora in prova: Said Abdelouaret e Alfred Owusu, entrambi giovani ma non “quote”, saranno testati nelle amichevoli in programma. Dovrebbe restarne uno. «Vogliamo vederli bene: entrambi hanno qualità». Il lavoro di Altinier, ex attaccante con lunga esperienza nei professionisti, ha trovato alcuni alleati preziosi. Importante la conoscenza con Bertozzini e Aldrovandi, ex compagni di squadra, per portarli a Poggio. «Conosco bene entrambi. Ma con Aldrovandi in particolare non è stato facile spuntarla: aveva ancora un anno di contratto con la Cittadella Vis Modena, ed è un giocatore da Serie D. Ma ha scelto di accettare questa sfida con entusiasmo, e ne sono molto contento». Infine una menzione per l’arrivo d’esperienza davanti: «Ridolfi è un innesto pesante: ha fatto molto bene in questa categoria nei campionati emiliani. E’ romagnolo, ma vive a Mantova da tempo». A 36 anni la sua prima esperienza con una squadra virgiliana: «E’ un elemento di valore, sono certo che darà un contributo importante alla squadra nella prossima stagione».