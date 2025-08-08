Calcio Eccellenza – Altinier: “Poggese, ancora un paio di innesti e ci siamo”

aldrovandi_3649598

Poggio Rusco Dopo il raduno di lunedì scorso, la Poggese ha iniziato ufficialmente la sua avventura in Eccellenza, categoria che mancava da quasi un ventennio. Triplo salto di fila per i biancazzurri, una realtà che impone scelte oculate e un mercato di spessore. A tracciare il bilancio provvisorio della campagna acquisti è il direttore sportivo Cristian Altinier. «Siamo partiti con idee chiare e penso che siamo riusciti a centrare quasi tutti gli obiettivi – spiega Altinier – anche se non è stato semplice. Siamo una neopromossa, in Eccellenza ci conoscono ancora poco, e convincere certi profili a venire a Poggio non era scontato. Però posso dire che abbiamo portato qui ragazzi di livello importante, in qualche caso superiore alla categoria». L’organico affidato a mister Marco Goldoni è quasi completo, ma non ancora definitivo: «Ci manca un regista in mezzo al campo – conferma il ds – e poi ci piacerebbe inserire ancora una quota. Ma in quel caso valuteremo bene, senza fretta. I giovani già inseriti stanno rispondendo bene: abbiamo fatto anche qualche scommessa interessante. Poi dovrà parlare il campo». Due profili sono ancora in prova: Said Abdelouaret e Alfred Owusu, entrambi giovani ma non “quote”, saranno testati nelle amichevoli in programma. Dovrebbe restarne uno. «Vogliamo vederli bene: entrambi hanno qualità». Il lavoro di Altinier, ex attaccante con lunga esperienza nei professionisti, ha trovato alcuni alleati preziosi. Importante la conoscenza con Bertozzini e Aldrovandi, ex compagni di squadra, per portarli a Poggio. «Conosco bene entrambi. Ma con Aldrovandi in particolare non è stato facile spuntarla: aveva ancora un anno di contratto con la Cittadella Vis Modena, ed è un giocatore da Serie D. Ma ha scelto di accettare questa sfida con entusiasmo, e ne sono molto contento». Infine una menzione per l’arrivo d’esperienza davanti: «Ridolfi è un innesto pesante: ha fatto molto bene in questa categoria nei campionati emiliani. E’ romagnolo, ma vive a Mantova da tempo». A 36 anni la sua prima esperienza con una squadra virgiliana: «E’ un elemento di valore, sono certo che darà un contributo importante alla squadra nella prossima stagione».

ARTICOLI CORRELATIDALLO STESSO AUTORE