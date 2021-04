Canoa – Sara Vesentini d’oro nel K2 200 azzurro

SEGRATE Oro per Sara Vesentini. L’azzurra della Canottieri Mincio sale sul gradino più alto nel K2 200 senior alla rassegna internazionale sulle acque dell’Idroscalo, che quest’anno ha sostituito il Trofeo Sparafucile. In gara con Sara Daldoss (Canottieri Padova), l’armo dell’Italia under 23 col tempo di 39”97 ha preceduto l’altra barca azzurrina (Meshua Marigo e Lucrezia Zironi) con 40”43. Al mattino le due Sara avevano chiuso al primo posto anche la propria batteria in 39”80.

Bene anche Chiara Nasi ed Emma Rodelli che hanno gareggiato per la Canottieri, terze nel K2 200 junior a pari merito con Alice Garbini e Silvia De Giuli del Città di Omegna: stesso tempo di 44”23.

Chiara ed Emma si sono fermate in semifinale nel K1 200 junior: Nasi settima in 50”11, Rodelli ottava in 49”21.

Nel K1 200 senior in acqua per la Canottieri Mincio Beatrice Gaggero, che ha terminato nona nella sua semifinale in 49”62.

«Brava Sara Vesentini – dichiara Daniele Rossi, tecnico della Canottieri Mincio – Peccato che la gara per andare alle qualificazioni olimpiche di Szeged sia quella sui 500. E’ dura perchè ci saranno i due armi azzurri senior: un terzo o un quarto posto sarebbe un grosso risultato. Un plauso anche a Chiara Nasi ed Emma Rodelli. Il terzo posto è un piazzamento lusinghiero».

Oggi si gareggia sui 500. Nel K4 senior maschile in gara con l’armo under 23 Alessio Campari; anche Sara Vesentini farà il K4 con l’armo femminile under 23, poi rivedremo in acqua anche Nasi, Rodelli e Gaggero.