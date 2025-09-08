Calcio dilettanti – Coppa Mantova: Moglia, Ceresarese e Voltese staccano il pass per la terza fase

MANTOVA La seconda fase della Coppa Mantova emette nuovi verdetti sulle qualificate al prossimo turno. A Segnate e New Castellucchio si aggiungono infatti Moglia, Ceresarese e Voltese, vittoriose contro le rispettive avversarie di giornata.

Gli uomini di mister Mutti hanno la meglio del Quistello con una rete per tempo. Nella prima frazione Marinella può portare avanti i padroni di casa al 4’ e al 15’ ma si fa ipnotizzare da Bonfante. Sul ribaltamento di fronte, Pinotti viene steso in area da Bottazzi: rigore, che la punta trasforma. Il Quistello ci prova con generosità nella ripresa ma al 75’ ancora Bonfante si supera deviando sulla traversa la punizione a colpo sicuro di Bottazzi. A cinque minuti dalla fine, Davoglio chiude i conti con un tiro da fuori area.

La Ceresarese fa cappotto contro la Robur. Dopo i primi 45’ di gara, il punteggio è di 2-1 a favore della squadra di mister Terrera, che va in vantaggio al 10’ con D’Amico, abile a sfruttare una bella triangolazione e a battere Binacchi. Zaccarini la pareggia di testa, ma Conigliaro riporta i suoi avanti dal dischetto. Ripresa senza storia: D’Amico fa doppietta e Piccinelli porta le reti della Ceresarese a 4. Gli ospiti accorciano le distanze al 70’, con Benatti che spizza nella propria porta su corner. La rimonta si ferma lì e, anzi, i padroni di casa arrotondano il risultato. Vanno a segno Annovazzi su punizione, Vaccari su rigore, Montemagno da pochi passi e Conigliaro ben servito da Brigoni. Finisce 8-2.

La Voltese passa di misura contro il Solferino. Partita bloccata ma vivace nel primo tempo. Al 28’ Antonioli respinge su Ongaro, mentre 4 minuti dopo Mannini centra la traversa su tap-in. Coffani ci prova poco dopo in mischia ma il portiere ospite si supera. Fava sblocca il match al 60’ con una conclusione precisa nell’angolo basso. All’80’ Largou firma il pareggio calciando sul secondo palo e lasciando di sasso Avanzini. Ma dopo solo cinque minuti Boateng segna il 2-1 finale con un tiro all’incrocio, imparabile per Antonioli.

La terza fase è in programma durante la pausa natalizia e vedrà l’ingresso delle squadre di categoria superiore: Prima (9), Promozione (3) ed Eccellenza (3). In totale saranno 21 formazioni, suddivise in sette triangolari. A qualificarsi saranno le prime due di ogni girone, più le due migliori terze, per un totale di 16 squadre. Da lì scatteranno gli scontri diretti, con gli ottavi di finale a febbraio determinati dal sorteggio. Poi i quarti, fissati per marzo, le semifinali a maggio e la finalissima in campo neutro, da disputare entro la fine del mese.