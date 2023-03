Calcio 2a Categoria – Poggese-Ostiglia sfida in casa Negrini: Emanuele contro Stefano, alla ricerca dei tre punti per gli opposti obiettivi

Mantova Sfida tra fratelli, con obiettivi di classifica opposti: la ventiseiesima giornata del girone O della Seconda mantovana mette a confronto domenica prossima a Poggio Rusco la Poggese di Emanuele Negrini e l’Ostiglia del fratello Stefano. Trenta punti di distacco tra le due compagini, nel confronto in categoria superiore: la sfida in famiglia fra Emanuele e Stefano c’era già stata in Terza categoria. “Lele”, allora mister del Felonica, prevalse sia all’andata che al ritorno sul fratello che guidava l’Hostilia. I due peraltro si erano già affrontati in amichevole a gennaio: la Poggese prevalse 1-0.

«Non è solo un match in famiglia, ma pure del cuore: sono molto legato a Ostiglia e alla sua società di calcio – dice Emanuele -, sarà, per quanto mi riguarda, una partita speciale in tutti i sensi. Anche se, comunque, non c’è spazio per i sentimentalismi: dobbiamo cercare di vincere, considerando che dobbiamo riscattare il passo falso di Gonzaga con la Dinamo. Sicuramente mi aspetto un bel derby, con il pubblico delle grandi occasioni. Non nego che avrei preferito giocare questa partita in una situazione più tranquilla. Per quanto ci riguarda la lotta per i play off è durissima perché ci sono squadre che ancora possono inserirsi. Dobbiamo portare a termine la missione, sarebbe una grossa soddisfazione arrivarci, per una squadra così giovane. Stefano invece ha un obiettivo molto importante, che è quello di conquistare la salvezza».

«La Poggese sta andando molto bene – replica Stefano -, ho preso in mano la squadra che aveva solo quattro punti e stiamo cercando di salvarci mettendocela tutta. Domenica prossima troveremo sul nostro cammino un avversario che giocherà per riscattare la sconfitta di Gonzaga, puntando ai play off. Noi, invece, dobbiamo salvarci. Siamo reduci dal successo sulla Medolese, cerchiamo di muovere ancora la classifica: vorrei dare un dispiacere calcistico a mio fratello in questa prima sfida in famiglia a livello di Seconda categoria: ci proviamo. Contro Poggese e Quistello dobbiamo provare a fare punti, ma il bello arriverà contro Pomponesco, La Cantera e Boca Juniors. In quelle gare ci giocheremo moltissime delle nostre chance salvezza».