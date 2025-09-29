Calcio Eccellenza femminile – Il Mantova Women piega pure l’Accademia Milano: tre su tre

Curtatone Il Mantova Women non si ferma più e mette in fila la terza vittoria consecutiva, con altrettanti clean sheet, proseguendo un avvio di stagione che sta andando oltre le aspettative. Le vipere si impongono 2-0 sull’Accademia Milano con un gol per tempo, firmati da Guarnera e Diana, confermando solidità difensiva e capacità di colpire nei momenti giusti. La squadra di mister Gemelli parte subito con il piede sull’acceleratore e costringe le avversarie a chiudersi nella propria metà campo. La pressione costante porta al meritato vantaggio al 21’, quando Guarnera sfrutta al meglio una manovra ben costruita e insacca l’1-0. Le ospiti provano a reagire ma non riescono a impensierire Maffezzoli, mentre le virgiliane controllano la gara con ordine fino al riposo. Nella ripresa il Mantova Women continua a mantenere l’iniziativa, pur senza trovare la giocata giusta per chiudere i conti. L’Accademia rimane in partita e al minuto 85 sfiora il pari con una pericolosa ripartenza, ma Maffezzoli si fa trovare prontissima e con un grande intervento nega la gioia del gol alle milanesi. Scampato il rischio, le vipere affondano il colpo decisivo nel recupero: al 91’ Diana, appena entrata, firma il 2-0 che fa esplodere di entusiasmo la panchina. Con questa vittoria le ragazze di Gemelli consolidano la propria crescita: terza gara senza subire reti, entusiasmo in aumento e la sensazione di avere tutte le carte in regola per recitare un ruolo da protagoniste nella stagione.