Calcio Eccellenza – La Poggese vince ancora, Orceana ko

Orzinuovi (Bs) La Poggese ci ha preso gusto. Dopo la bella vittoria col Carpenedolo, un’altra squadra bresciana deve pagare dazio agli uomini di Goldoni. Con due gol in quattro minuti, i biancazzurri si sbarazzano dell’Orceana e raggiungono quota 7 punti in classifica. Di certo, si sono visti avvi di stagione peggiori per una neopromossa.

I padroni di casa partono meglio, ma la difesa poggese è salda e neutralizza i traversoni pericolosi dei locali. A parti invertite, una doppia incursione di Luppi al 19’ mette i brividi a D’Aniello, ma la difesa anticipa Ridolfi e libera. Episodio controverso 5 minuti dopo. Bacaloni rifila una clamorosa manata in faccia a Vetere, l’arbitro è ben appostato ma non sanziona il gesto antisportivo del giocatore bresciano. Alla mezz’ora, Ridolfi imbuca per Poerio che si aggiusta palla e da dentro l’area la mette fuori di un soffio. A 10 minuti dall’intervallo, il direttore concede un rigore molto dubbio all’Orceana. In una serie di batti e ribatti in area, la palla sbatte su Micai ma non è chiaro se sulla gamba o sul braccio del difensore. Poco cambia, perchè sul dischetto va Bosio ma angola troppo il tiro, spedendo la palla fuori alla sinistra di Mora. All’intervallo il risultato è bloccato sullo 0-0. La Poggese ritorna meglio in campo. Al 46’ Luppi disorienta la difesa a suon di dribbiling e si conquista una punizione. Vetere disegna una parabola a giro che sfiora la traversa. Altro brivido per i biancazzurri pochi minuti dopo. Mora liscia in tuffo su un cross dalla sinistra di Duda ma Micai si fa perdonare il rigore e spazza. Al 57’ Poerio mette Ridolfi a tu per tu con D’Aniello, ma la punta dal limite dell’area piccola conclude addosso al portiere, sciupando un’occasione colossale per portare in vantaggio i suoi. Luppi semina sempre il panico ma sono i locali ad andare vicini al vantaggio su un errore in disimpegno dei mantovani. Cariello trova palla al limite e mira l’angolino basso alla sinistra di Mora. Il portiere si supera e con un colpo di reni riesce a deviare il tiro in angolo con la punta delle dita. Il risultato si sblocca alla mezzora della ripresa: discesa devastante sul lato destro di Akinbinu che imbuca per Cannoni, il cui crossa è un cioccolatino per Luppi. Tap-in e 1-0 per la squadra di Goldoni. Passano tre minuti e la Poggese raddoppia. Azione spettacolare di Malavasi in dribbiling, palla dietro per l’accorrente Sternieri che di prima infila D’Aniello con un tiro preciso. Bella soddifazione per l’attaccante, che va a segno all’esordio in campionato dopo un anno e mezzo dall’infortunio. Forte del doppio vantaggio, la Poggese prova a gestire e non si rischia molto. Anzi, va vicino al terzo gol con Cenzato, che viene atterrato in area dal portiere avversario. L’arbitro tuttavia lascia correre. Non c’è più tempo, i biancazzurri possono festeggiare. Se il buongiorno si vede dal mattino, ci sarà da divertirsi.