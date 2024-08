Calcio Eccellenza femminile – Mantova Women e il sogno Serie C. Gemelli: “Organico completo, ce la giochiamo”

Mantova Primo giorno di lavoro per le Vipere, all’esordio con la nuova denominazione di Mantova Women in luogo dell’originaria Casalmartino. L’obiettivo è migliorare il terzo posto dello scorso anno, anche se la concorrenza è agguerritissima. «Cercheremo di migliorarci – dice il tecnico Stefano Gemelli – la società mi ha messo a disposizione 24 ragazze, un organico ragguardevole. Significa che, per ogni ruolo, ho due scelte possibili. Le ragazze secondo me sono tutte potenziali titolari, e quindi starà a loro dimostrare il loro potenziale. Abbiamo allestito col ds Marco Messina un organico equilibrato e soprattutto molto giovane, con tante ragazze 2004. Nonostante la giovanissima età, le ho viste molto determinate nel raggiungere i loro obiettivi. Le avversarie si sono rinforzate a loro volta, ma noi, alle 14 che sono rimaste, ne abbiamo affiancate una decina di assoluto spessore». Far meglio del terzo posto significa provare a vincere il campionato: «L’ambizione c’è – conclude Gemelli – ma non è nel nostro stile fare proclami. Vogliamo giocarcela alla pari con tutte le avversarie, come è successo lo scorso anno». Il 24 agosto test col Chievoverona (Eccellenza Veneto), il 31 col Vicenza (Serie C) e il 4 settembre Cadore (Eccellenza).