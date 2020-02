Calcio Eccellenza – Gove e Casti per il riscatto. SanLa, stagione finita per Del Bar

MANTOVA Nel campionato di Eccellenza, Governolese e Castiglione sono chiamate al pronto riscatto dopo le due sconfitte contro le pericolanti Chiuduno Grumellese e Offanenghese.

Per i Pirati match che vale i play off in casa contro la Bedizzolese. Bresciani in crisi nera, dopo due sconfitte consecutive, ma nemmeno i rossoblù (che nello stesso lasso di tempo hanno raccolto solo un punto) godono di ottima salute, soprattutto per la lunghissima lista di assenti. Out Ghezzi (stagione finita), servirà qualche settimana per rivedere in campo Mariani e Vincenzi. Saranno recuperati Pasini e Bianchi: quest’ultimo a Grumello ha giocato gli ultimi 20’ e sembra in grado di riprendere, così come il forte centrocampista bresciano. Un terzetto in mediana, dunque, che dovrebbe essere completato da Rigon. In avanti non partirà dall’inizio Pernigotti. Assieme a Ghirardi e Piras ci sarà Colosio. In difesa, con Vitruk, Mambrin e Ghidini uno tra Busatto e Cremonesi. Ballottaggio anche tra i pali: Luna favorito su Picco. «La Bedizzolese sta vivendo un momentaccio, ma non fidiamoci – avverte mister Gabriele Graziani – incontriamo una squadra esperta, dalle grandi potenzialità, sempre nel giro play off nelle ultime stagioni. Hanno ritmo, tecnica e grandi giocatori come Paghera».

Per il Castiglione mirino puntato sul Cazzagobornato, altro team pericolante della graduatoria. «Dobbiamo tornare quelli di un mese fa – dice il tecnico aloisiano Ivan Pelati – serve una reazione d’orgoglio, perchè nelle ultime due gare abbiamo giocato male, perdendo. Sarà difficile vedersela col Cazzago, che arriva da un pareggio 2-2 col Lumezzane, mi aspetto dai ragazzi una partita di sostanza e carattere». Fuori causa Botticini, Carta, Boniotti e Narcelli.

Il San Lazzaro, infine, si presenta a Ghedi senza Coffani e Del Bar, usciti infortunati nella scorsa gara. Per quest’ultimo la diagnosi è terribile: dovrà operarsi al crociato, per lui stagione compromessa. «Un’altra tegola che non ci voleva in un’annata maledetta – commenta mister Ermes Ghirardi -. Quando avevamo trovato un equilibrio, con Gyeson a fare da perno in attacco, questo infortunio ci ha scombinato i piani. Non ce ne va dritta una». In porta giocherà dunque Varliero, uno Juniores che si era ben disimpegnato nel match di domenica scorsa.