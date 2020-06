Calcio Eccellenza – Governolese verso la gestione collegiale

GOVERNOLO Un nuovo corso che ormai è cominciato da qualche settimana, il mercato che sta già scaldando i motori, con tante partenze, ma con i primi arrivi già ufficializzati (quelli di Loschi, Omoregie e Nouhi). La Governolese, però, non ha ancora un presidente. E non verrà deciso, a quanto sembra, nemmeno questa sera nell’assemblea che sarà quella della definitiva ripartenza dopo la chiusura di un ciclo, che ha visto le dimissioni di patron Marzio Guernieri, la partenza del direttore generale Fausto Cominotti e dell’allenatore Gabriele Graziani.

A fungere da “vertice” sarà l’Esecutivo: con i componenti Fabio Bronzatti, Marzio Guernieri, Paolo Zamboni, Paolo Compagnoni, Lorenzo Maccari, Adolfo Ferrari, Pietro Ghisi a capo di un gruppo di lavoro ciascuno. Insomma, si ripartirà in maniera collegiale. C’è chi dovrà essere il referente per la comunicazione e seguire i rapporti con le società (questo incarico dovrebbe ricoprirlo Fabio Bronzatti), la parte commerciale ed economica a Compagnoni e Zamboni. Via via gli altri incarichi saranno ufficializzati con la loro figura di riferimento ai consiglieri.

«Ripartiamo con grande entusiasmo, – dice il vicepresidente uscente Fabio Bronzatti – ci faremo carico delle responsabilità un po’ ciascuno. Si può fare e stiamo mettendo a punto la formula per procedere così. Poi, in momenti più sereni, probabilmente esprimeremo un presidente. Tante incognite ci sono in questa fase, per far fronte al meglio agli impegni e soprattutto per rispettare al meglio i protocolli, a tutela della salute di tutti. C’è bisogno di tanto impegno, e far ricadere tutta la responsabilità su di una sola persona, sarebbe stato forse azzardato. L’unione fa la forza, come si dice, e noi siamo qui per voltare pagina e aprire un nuovo ciclo».

Dopo aver sistemato il discorso societario, occorrerà anche scegliere l’allenatore: bisognerà aspettare ancora un po’. I Pirati aspettano sempre Luca Bozzini, ancora in attività con la Giana Erminio nel ruolo di match analyst, impegnato nei play out di serie C. Insomma, probabilmente la panchina dei Pirati verrà occupata solamente nel mese di luglio. Ma in questa lunga estate post Covid la fretta non è poi molta.