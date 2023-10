Calcio Eccellenza – Il Castiglione ci mette… la testa: 4 inzuccate ala Forza e Costanza

CASTIGLIONE Il Castiglione non si ferma più e, in casa con la Forza e Costanza ottiene la seconda vittoria in tre giorni. Per il turno in notturna Esposito passa al 4-2-3-1: quattro mezze punte con Omorogieva più avanzato e Pasotti, Valotti e Nicolò Lauricella a supporto. La gara si apre con due sortite poco fortunate di Filippo Lauricella e Mazzoleni, ma a sorpresa passa in vantaggio il team bergamasco al 19’ iniziativa di Mazzoleni, cross basso su cui non sarebbe arrivato nessuno, interviene Tosatto che involontariamente serve Aranotu, per il quale è facile mettere in rete. Il Castiglione reagisce: al 29’ su una respinta corta della difesa orobica, Salvaterra coglie una clamorosa traversa. Al 36’ sponda di Omorogieva, tiro di Pasotti, i bergamaschi si salvano in corner. Sulla battuta seguente, la difesa sbroglia con un po’ di fortuna su un’altra conclusione di Pasotti. I mastini spingono e ci credono, il Forza per poco non fa la frittata su un tiro cross di Valotti (44’), rischiando un autogol. E la pressione dei padroni di casa è premiata all’ultimo respiro del primo tempo. Al quinto di recupero (due infortuni orobici e altrettanti cambi) il Casti pareggia: corner da destra, sponda di Guagnetti e Mambrin insacca di testa l’1-1. Il pari esalta i mastini, che passano in vantaggio al 49’, ovvero il quarto della ripresa. Cross in mezzo di Salvaterra dal fondo, in mezzo c’è piazzato Valotti che, solissimo, di testa non può fallire. Al 62’ altra traversa di Salvaterra, su una combinazione in ripartenza tra Nicolò Lauricella e Omorogieva. Il tris è solo rinviato e arriva al 71’: dopo un’elaborata azione partita da un lancio dalle retrovie di Salvaterra per Omorogieva, parzialmente sventato dalla difesa, palla sull’altro lato per Filippo Lauricella, che crossa sul secondo palo ancora per Omorogieva, che insacca. Al 78’ il poker, quarto gol di testa: su corner da sinistra, ancora inzuccata di Guagnetti, con un terzo tempo vincente.