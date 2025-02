Calcio Eccellenza – Il Castiglione sfida il Carpenedolo al Lusetti (ore 15) nell’anticipo della 23a giornata

Castiglione Un derby per provare a spiccare il volo. Con questa idea in testa, il Casti affronta oggi al Lusetti (ore 15) il Carpenedolo nell’anticipo della sesta giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. A fare la differenza, con ogni probabilità, saranno le motivazioni delle due squadre, visto che i mastini vogliono portarsi a ridosso della zona play off e proseguire la loro risalita in classifica, mentre i bresciani ambiscono al primo posto e alla promozione diretta. Si preannucia, dunque, un match molto combattuto e giocato ad alti livelli. Il Casti vi approda dopo il roboante 4-2 inflitto fuori casa al Cazzagobornato, ma dovrà fare i conti con le pesanti assenze di Ricciardi (squalificato) e Roma (infortunato). I mastini sono perciò chiamati ad un’altra prestazione di carattere e a dare prova di quella continuità che troppe volte è mancata, pregiudicando l’andamento della stagione. Per Guagnetti e compagni, però, le speranze non sono affatto perse. Dall’altra parte c’è tuttavia un Carpenedolo che arriva al Lusetti col coltello tra i denti. I bresciani, ai quali mancherà Apollonio dopo il rosso rimediato col Rovato, cercheranno infatti di ripartire a mille dopo l’occasione sfumata di battere in casa e scavalcare così la capolista.

Mister Volpi è fiducioso e sprona i suoi ragazzi: «La squadra sta bene e deve arrivare concentrata alla partita. Abbiamo qualche defezione ma sono sicuro che chi giocherà farà il suo dovere. Quello che chiedo ai miei, come sempre, è determinazione e cattiveria, in modo da lottare su ogni pallone. Sappiamo che sarà una partita difficile, contro una squadra che dall’inizio lotta per il titolo. Se alla fine si dimostreranno più bravi, stringeremo loro la mano. Tuttavia – conclude l’allenatore del Castiglione – noi cercheremo di mettere in campo le qualità che non sempre siamo riusciti ad esprimere. Faremo quindi di necessità virtù per provare a vincere».