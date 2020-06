Calcio Eccellenza – “La Governolese non smobilita. E rilancia”

GOVERNOLO La Governolese non ci sta e smentisce qualsiasi notizia riguardo a propositi di smobilitazione: la squadra farà l’Eccellenza con rinnovate ambizioni. «E’ stata fatta un’assemblea – spiega il vicepresidente Fabio Bronzatti – e un Consiglio: quest’anno abbiamo deciso di costituire un gruppo esecutivo di sette persone (oltre a Bronzatti ci sono Marzio Guernieri, Paolo Zamboni, Paolo Compagnoni, Lorenzo Maccari, Adolfo Ferrari, Pietro Ghisi ndr), che dirigeranno i gruppi di lavoro. Il presidente? Non è un problema: ad oggi, portiamo avanti assieme il sodalizio, ci sentiamo un po’ tutti presidenti, potrei essere io, o un altro dei sette. Ognuno darà il suo contributo. La società non smantella, faremo l’Eccellenza. Noi siamo i Pirati e non ci tiriamo indietro». Sulla solidità economica della società: «Ci sono degli impegni da onorare, delle perdite da ripianare, ma siamo perfettamente in grado di mantenere tutte le promesse. Per noi il mancato introito della “Festa dello struzzo” è sicuramente un danno, ma stiamo riorganizzando la società per fare in modo di non soffrire questa perdita. Giocatori in partenza? Noi vogliamo trattenere tutti a Governolo: sono arrivate certe voci, ma posso garantire che prima i ragazzi parleranno con noi. E per quanto riguarda i vincolati, le società dovranno venire a bussare da noi. Discorso diverso per i giocatori bresciani, con i quali ci confronteremo, ma ovviamente avranno delle dinamiche differenti». Di questi ultimi, Luna, Colosio e Picco sono rientrati alle società di appartenenza dopo i prestiti, mentre Pasini, Ghezzi e Ghidini sono free agent in quanto over-25. «Rimarremo competitivi, ma non faremo i passi più lunghi della gamba, siamo arrivati in Eccellenza e non abbiamo nessuna intenzione di buttarla via, né con fantasiose cessioni di titolo, né costruendo squadre non all’altezza». Capitolo allenatore: «Con Graziani c’è stato un colloquio, nei prossimi giorni dovremo ritrovarci, vedremo i giocatori in settimana, da giovedì. Ma anche nel caso in cui Ciccio non rimanga, il suo sostituto sarà un professionista all’altezza che però è ancora impegnato a tutt’oggi». Il nome giusto potrebbe dunque essere Luca Bozzini, che fa parte dello staff della Giana Erminio in serie C. «Stiamo lavorando tanto, più che in passato, con rinnovato entusiasmo – conclude Bronzatti -, per organizzare il settore giovanile con Fausto Tinazzo e Stefano Morselli: il primo potrebbe ricoprire anche la carica di direttore sportivo. La storia dei Pirati andrà avanti per 100 anni ancora». (gluc)