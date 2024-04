Calcio Eccellenza – Laudini: “Castiglione, chiudi al meglio”

CASTIGLIONE Due vittorie consecutive hanno riportato l’entusiasmo in casa Castiglione. E i mastini, a quota 45, sono tornati a -3 dal quinto posto, anche se c’è da considerare il vantaggio del Ciliverghe, che rischia di far “saltare” l’ultima della griglia play off. «Cos’è cambiato nelle ultime settimane? Abbiamo ritrovato un po’ di convinzione – spiega il presidente Andrea Laudini -, in queste ultime quattro partite dobbiamo pensare ad una gara per volta, e poi tireremo le somme. E’ chiaro che non dipende solo da noi, diciamo che l’obiettivo è quello di chiudere al meglio questo girone di ritorno, cercando di recuperare la forza che ci aveva contraddistinto nel girone d’andata. Domenica, ad esempio, contro il Darfo Boario, vogliamo tornare a vincere al Lusetti nel festivo, dopo aver ritrovato il successo di sabato contro l’Orceana».

«Tre punti, quelli prima di Pasqua, che ci hanno caricati a molla, perché abbiamo dimostrato di saper vincere ancora. Sembra banale dirlo, ma non lo è. La partita col Cazzago invece ha messo in evidenza una maggiore solidità difensiva. Diciamolo con cautela, ma sembra che il gruppo sia tornato quello di qualche mese fa. E in Franciacorta abbiamo visto un Valotti nuovamente ai suoi livelli». «Ci siamo ritrovati anche a prendere delle posizioni scomode – rivela Laudini – ma l’abbiamo fatto senza paura, perché la necessità era quella di riportare la barca a marciare. E questo è successo».

«Abbiamo ritrovato la tranquillità, specialmente a livello mentale. La testa è il fattore più importante nel calcio – continua il patron – e può fare tutta la differenza di questo mondo. Adesso tante squadre hanno in ballo traguardi diverso tipo, quindi i risultati non sono scontati. Noi ci crediamo. Abbiamo due scontri diretti in calendario, con Ospitaletto e Scanzo, e due gare sulla carta meno complicate con Darfo, domenica e Forza e Costanza all’ultima, però come dicevo prima non bisogna sottovalutare alcuna avversaria».

Per la partita contro i camuni è in dubbio soltanto Nicolò Lauricella, che accusa ancora un fastidio muscolare, out ovviamente anche il lungodegente Mangili, che rivedremo soltanto nel prossimo campionato. Rientra dalla squalifica invece Filippo Lauricella, mentre sono completamente recuperati il baby Corghi e il capocannoniere dei mastini, Campagnari.