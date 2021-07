Volley Serie B1 femminile – Volta riporta a casa la regista Angelini

VOLTA MANTOVANA Una voltese doc per la Nardi Volta. La palleggiatrice Giorgia Angelini, classe ‘99, è il quarto colpo in entrata per la compagine collinare che in precedenza aveva preso Camilla Neriotti (centrale dal Cerignola), Micole Maghenzani (schiacciatrice dall’Euromontaggi Porto) e Valentina Facco (opposto dall’Albese con Cassano). Per Giorgia si tratta di un gradito ritorno a casa, visto e considerato che nel Volta ha fatto tutta la trafila delle giovanili; ha poi giocato nella Pallavolo Modena, nell’Anderlini, a Offanengo e nelle ultime tre stagioni alla Pieralisi Jesi.

Una curiosità: Giorgia ha una sorella, Sara, di tre anni più grande, che gioca nel ruolo di schiacciatrice e di recente ha centrato la promozione in B2 con l’Arcella Padova.

«Si torna sempre dove si è stati bene – commenta la regista collinare – dopo un anno particolare per tutti, ho deciso di cambiare per dare una scossa al mio percorso pallavolistico e ho trovato a Volta un progetto stimolante e ambizioso. Qui sono cresciuta, conosco bene le fondamenta di questa società e per questo, dopo sei anni, ho deciso di tornare. Ho avuto modo di conoscere alcune nuove compagne di squadra e sono sicura ci sarà da divertirsi. Sono orgogliosa di giocare per la squadra del mio paese e sono già carica per l’inizio della stagione. Che figo poter tornare a dire “forza Volta”!».