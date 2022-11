Calcio Eccellenza – L’Offanenghese è cinica. Il Casti sbatte sui legni

Offanengo (Cr) Un Castiglione distratto e poco concreto sbatte sui legni e si deve arrendere ad un’Offanenghese a dir poco cinica e spietata. A fare la differenza la cattiveria dei giallorossi, che dopo due sconfitte consecutive dovevano vincere per non perdere il treno dell’alta classifica. La squadra di Esposito non demerita, ma forse non dimostra quella fame che l’ha caratterizzata in altre prestazioni chiuse positivamente.

Inizia meglio il Castiglione, che già al 5’ colpisce un palo con Mangili. Poco dopo, però, passa in vantaggio il team di casa: al 9’ un tiro di Kasparavicius viene respinto da Segna, irrompe Guerini che in tap in insacca. Il Castiglione reagisce e coglie un altro legno con Ricciardi, ma al 25’ raddoppia l’Offanenghese: Proch tira, respinge Segna, ma non può nulla sulla ribattuta in rete. Sotto di due reti il Castiglione non si demoralizza: prima Conti scheggia la traversa al 29’, poco dopo Mambrin si mette in proprio e sfiora il palo di un nonnulla (31’).

Nella ripresa il Castiglione crea di nuovo occasioni importanti con Pasotti, Campagnari e Lauricella, ma non è proprio giornata, visto che al 73’ Straolzini chiude di fatto l’incontro con un tiro poco dentro l’area di rigore.

In classifica il Castiglione viene agganciato dalla stessa Offanenghese a quota 28, scivolando a -5 dal primo posto del Cazzago. Meglio pensare a ripartire nel prossimo impegno casalingo contro la Luisiana.