Calcio Eccellenza – Perani: “Castiglione, la sosta è propizia”

CASTIGLIONE Cinque punti nel triplo impegno settimanale per il Castiglione, non sono certo un bottino che fa stare tranquilli in prospettiva play off. Certo, per quanto fatto vedere in campo, i due pareggi a Soncino e al Lusetti contro il Vobarno hanno le sembianze di occasioni perse. Sul campo dei cremonesi il gol annullato (con relative e comprensibili recriminazioni) a Guagnetti nel finale, nell’ultima sfida i tanti errori sottoporta hanno graziato i pericolanti bresciani. Ora una settimana per riposare, recuperare gli acciaccati (specialmente Guagnetti e Lauricella) e rimettere il focus sul rush finale di quattro partite: 12 punti in palio per blindare quantomeno un posto tra le prime cinque.

«Martedì ci siamo visti con i ragazzi – dice il vicepresidente Giancarlo Perani – e abbiamo parlato di queste ultime gare. Arrivare almeno terzi sarebbe molto importante, per giocarsi almeno il primo spareggio in casa. Sarebbe bello riempire il Lusetti, per spingere la squadra col tifo. I play off sarebbero un bel traguardo e non raggiungerli, dopo un campionato del genere, sarebbe sicuramente un rimpianto. Però se dovessimo essere sfortunati da mancare l’obiettivo, resterebbe una signora annata».

«In estate abbiamo fatto una squadra giusta ed equilibrata, che è andata oltre ogni più rosea previsione – conclude Perani – ma ora che ci siamo, proviamoci fino alla fine. Le sfide esterne con Codogno e Luisiana sono da affrontare al massimo, per provare a fare quei sei punti che ci darebbero buone prospettive. Tutto è nelle nostre mani, anche se, in questo grande equilibrio, partite come quelle con Offanenghese e Ospitaletto si giocheranno sul filo degli episodi».

Intanto è saltato il test match inizialmente fissato per stasera contro la Pavonese, regina del campionato di Promozione. Si giocherà una gara in famiglia.