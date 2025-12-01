Calcio Eccellenza – Poggese, sconfitta shock contro il fanalino Cazzago. Esonerato mister Goldoni

Poggio Rusco Domenica da dimenticare per la Poggese. Al termine di una partita giocata ad una sola metà campo, i biancazzurri crollano contro il fanalino Cazzago, bravo a capitalizzare l’unica occasione. La sconfitta costa la panchina a Goldoni: la società è già al lavoro per trovare il sostituto e dare così una svolta alla stagione. I primi nomi che circolano (ma di conferme non ce ne sono) sono quelli di Arioli e di un possibile ritorno di Galantini. Ovviamente non sono escluse altre soluzioni, soprattutto emiliane. La prima azione da gol è della Poggese al 4’. Vetere triangola con Malavasi, crossa in area piccola dove si inserisce Ridolfi. L’attaccante colpisce di prima per anticipare il diretto marcatore e costringe Dallera al miracolo. Pochi minuti dopo altro assist di Vetere, che serve stavolta Malavasi il cui tiro si stampa sulla traversa. Primo legno della giornata per i biancazzurri, che premono senza raccogliere il frutto dei loro sforzi. Nemmeno al 12’, quando Ridolfi sfiora il palo sugli sviluppi di un corner. Terza occasione mancata e, puntuale come un orologio svizzero, la legge del calcio punisce i padroni di casa. Al 14’ la difesa locale respinge male una palla lunga, dal limite Trebeschi raccoglie palla e indovina l’incrocio. Nulla da fare per Mora e ospiti in vantaggio. La rete subita scuote Luppi e compagni, ma c’è tutto il tempo per riprendere la gara. E così arriva una pioggia di chances. Aldrovandi manca la porta di testa al 35’. Cinque minuti dopo la testa è di Luppi, ma Dallera risponde d’istinto. Il portiere sfodera un altro intervento prodigioso al 44’ sul tiro angolato di Cannoni. Al tramonto del primo tempo Luppi liscia clamorosamente un pallone in area respinto dalla difesa ospite. A inizio ripresa Goldoni getta nella mischia Cenzato e Akinbinu. Quest’ultimo fallisce un’opportunità incredibile al 58’, mandando alto da pochi passi. Cenzato fa la barba al palo due minuti dopo. Si gioca ad una porta, il Cazzago arretra e si difende con le unghie e con i denti, respingendo come può le conclusione dalla distanza dei biancazzurri. All’80’ Sposato in torsione manca il bersaglio grosso e non va meglio a Perosini, servito da corner. Finale: nell’ordine, Vetere colpisce l’incrocio dei pali dal limite, la palla arriva a Luppi che centra il palo, il tap-in di Akibinu viene respinto sulla linea e ancora Luppi viene fermato prima di sparare la palla del pareggio in porta. Biancazzurri: Goldoni fa le valigie.