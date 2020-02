Calcio Eccellenza – Vladov: “Il San Lazzaro non si arrende”

MANTOVA Domenica era assente per aver raggiunto la quinta ammonizione con la conseguente squalifica, ma il mediano del San Lazzaro Dimitri Vladov non ha voluto mancare per sostenere i compagni di squadra. Con il pareggio casalingo di domenica, ospite il Forza e Costanza, i biancocelesti sono al terzo risultato utile consecutivo: una vittoria e due pareggi li hanno portati a 8 punti, 6 dalla penultima Chiuduno, l’obiettivo minimo da raggiungere.

«Noi – dice il centrocampista – non guardiamo mai la classifica. Se la guardassimo probabilmente ci debiliteremmo, per cui andiamo in campo per dare sempre il meglio. Del resto la stessa società, sempre vicina, ci manifesta sempre tutta la sua fiducia. I conti si faranno alla fine».

«I cinque punti consecutivi – continua – sono frutto di buone gare. Ma, a ben vedere, buone, salvo pochissime, erano anche le gare che perdevamo. Allora la fortuna non ci degnava nemmeno di un piccolo sguardo, adesso qualche episodio ci dice bene. Speriamo continui così. Del resto, non abbiamo molte alternative: come si diceva una volta, palla lunga e pedalare».

Domenica il San Lazzaro sarà ospite del Ghedi. «Come noi mercoledì scorso nella gara di recupero – conclude Vladov – anche il Ghedi, domenica, ha vinto a Bedizzole. Ma continuiamo a non guardare la classifica dell’avversario di turno. Cerchiamo di dare sempre tutto quello che possiamo dare, i conti li faremo alla fine del campionato». La gara di andata col Ghedi, come si ricorderà, era terminata 1-0 per la formazione bresciana. Nel turno successivo, a Borgochiesanuova sarà ospite l’attuale reginetta Lumezzane; poi sarà la volta del derbissimo a Governolo. Abbiamo tempo per parlarne.

Mister Ermes Ghirardi domenica dovrebbe avere tutti a disposizione, compresi l’attaccante Del Bar e il portiere Coffani, entrambi usciti anzitempo per infortunio domenica scorsa nella gara casalinga col Forza e Costanza.