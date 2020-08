Calcio femminile – Quattro rinforzi per la Governolese in “rosa”

GOVERNOLO Quattro rinforzi per la Governolese femminile che parteciperà al prossimo campionato di Promozione sotto la guida del tecnico Maurizio Arvani. E tutte e quattro le new entry, come pure il mister, arrivano dal Pgs Smile Formigine, team modenese che ha fatto l’Eccellenza emiliana. Le nuove Piratesse sono dunque il difensore Enrica Camurati (classe ‘84), le centrocampiste Sara Balestri (‘87) e Katia Gabrini (‘85), l’esterno Beatrice Andreotti (‘94).

«Si tratta di quattro atlete esperte e di ottimo valore – afferma il dirigente Michele Balasini – porteranno qualità ed esperienza alla squadra, anche perchè vengono da un campionato di categoria superiore. Mister Arvani le conosce bene, nei loro ruoli sono una garanzia e dopo l’esperienza in Emilia Romagna, si metteranno alla prova nel difficile campionato lombardo».

«Da parte nostra – prosegue il dirigente della Gove – c’è la precisa volontà di migliorare i risultati dell’ultima stagione anche se, fino a quando si è giocato, tutto sommato stavamo facendo bene. Rinforzare l’organico con ragazze di valore non può che giovare al gruppo. La nostra campagna acquisti non si esaurisce qui; stiamo cercando altri rinforzi e a breve potrebbero esserci ulteriori novità. In particolare, siamo vicini ad un’atleta giovane ma con una discreta esperienza, a conferma che vogliamo affidare all’allenatore una squadra omogenea, composta da ragazze con tanta voglia di far bene ed emergere in campionato. Abbiamo tutti voglia di ricominciare a giocare – conclude Balasini – mi auguro possa accadere il prima possibile».