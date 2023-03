Calcio Promozione – Artoni: “Lavoro e fiducia: Suzzara, puoi salvarti”

Suzzara Dà finalmente segnali di vita il Suzzara di mister Agide Artoni, tornato alla vittoria a Cellatica. Le voci su un possibile passaggio di mano in società non devono distogliere la squadra dall’obiettivo salvezza. «Di Luigi Moretti so che è il vicepresidente della Correggese e niente altro» glissa il tecnico bianconero. Meglio parlare dell’ultima partita. «Abbiamo disputato un buon primo tempo – afferma Artoni – siamo stati bravi a rimanere concentrati e attenti. Devo fare i complimenti ai ragazzi. Nel secondo tempo siamo calati un po’, ma abbiamo retto l’urto. E finalmente abbiamo scacciato un po’ di paura». «Non parlo di scossa – aggiunge – quando capitano difficoltà durante la partita, non siamo ancora in grado di gestirle. C’è tanto lavoro da fare e solo tutti insieme ne usciremo. I ragazzi sono molto attaccati alla società e alla piazza di Suzzara, di sicuro daremo tutto fino alla fine».

«Ho trovato un ambiente depresso e qualche problema che non mi aspettavo durante il percorso, ma nulla di impossibile. Vale la pena provarci perché nel calcio tutto può succedere. Abbiamo avuto poco tempo per allenarci come intendo io. Le due partite di Coppa sono state più un impiccio che altro: eravamo in pochi, in più abbiamo giocato domenica e mercoledì e poi ancora domenica. Per i ragazzi è stato un grande sforzo. Quella col Cellatica è stata l’unica partita preparata con calma, l’abbiamo giocata con 6 quote, nessun’altra squadra ne ha così tante. E’ vero che i giovani danno una mano, ma devono anche crescere. Purtroppo noi non abbiamo più tanto tempo; non possiamo sbagliare vista la nostra posizione in classifica».

«I ragazzi devono avere più autostima – continua Artoni – quella che è mancata in questo ultimo periodo. E devono allenarsi bene, perché solo con il lavoro si può uscire da questa situazione. Ci metteremo tutto il nostro impegno e volontà per riuscire nell’impresa». Domenica arriva l’Asola per un derby d’importanza capitale. «Loro sono forti e hanno un allenatore molto bravo. Sarà sicuramente una partita difficilissima, cercheremo di affrontarla con le nostre armi. In casa abbiamo incontrato qualche difficoltà in più: il pubblico può essere un’arma a doppio taglio perché quando vai bene ti incoraggia e ti sprona, ma quando sei in un momento difficile, ti contesta. Come allenatore, sto cercando di dare ai ragazzi la massima tranquillità».