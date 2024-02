Calcio Giovani – Giovanissimi U15: Suzzara, poker alla Rove e va in vetta. U14: super Castellana

Mantova Il monday night del campionato Juniores tra Gonzaga e S.Egidio S.Pio X non si è giocato per impraticabilità di campo. La gara, per la verità, era già stata rinviata preventivamente nella giornata di sabato.

Si sono giocati, invece, i due posticipi dei campionati Giovanissimi. Nell’Under 15, il Suzzara ha battuto la Roverbellese con un secco 4-0 (reti di Orlando, Grasso, Russo e Mougada) e si è portato al comando del girone B. Nell’U14, la Castellana continua la sua marcia a punteggio pieno nel gruppo A con il 4-2 all’Union Colli Morenici: gol di Palladino, Gorgaini, Gennari e autorete di Milea per i goffredesi; Milea e Bombana, entrambi su rigore, per i collinari.

Allievi U16: Curtatone-Pegognaga 1-0 (gol di Paradiso al 9’st). Mercoledì si giocherà invece Union Colli-Asola degli Allievi U17 (ore 19).