Calcio giovani – Grande successo per il Winter Camp del Mantova a San Giorgio

SAN GIORGIO È cominciata ieri, presso la palestra di San Giorgio Bigarello, la seconda settimana del Mantova Winter Camp. Grande successo per la prima, che ha visto la partecipazione di 20 bambini nati tra il 2013 e il 2015, mentre quella inaugurata ieri è riservata alle annate 2016-18 e vede la partecipazione di altri 20 iscritti. Durerà fino a lunedì, tutte le mattine dalle 8.30 alle 12.30. Sempre ieri è cominciato il camp a Malta, di cui vi avevamo dato notizia nei giorni scorsi, per celebrare la partnership con il Melita nuova “società amica” dell’Acm.