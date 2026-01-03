Bagnolo San Vito, chiude lo storico locale Villa Eden

BAGNOLO SAN VITO – Dopo quarant’anni di storia, Villa Eden chiude. A spiegare le motivazioni è Gianni Maffei, che insieme al fratello Claudio, alla sorella Cristina e mamma Enza, ha guidato per decenni una delle realtà più note del territorio per ricevimenti ed eventi. «Siamo arrivati alla pensione: non ci sono figli o nipoti pronti a subentrare e senza una generazione giovane a cui trasmettere la passione diventa difficile continuare». La decisione non nasce da difficoltà economiche o strutturali. «Siamo in salute, la villa è in ordine, con un parco di 15 mila metri quadrati. Ma questo è un lavoro che richiede ambizione e dedizione totale. Oggi sentiamo che è il momento di fermarci». Villa Eden, proprietà privata costruita dalla famiglia Gennari, era stata acquistata dalla famiglia Maffei nel 1989, trasformata in attività di ristorazione. Un percorso lungo, riconosciuto e apprezzato. Negli ultimi anni la scelta era stata quella di puntare maggiormente sugli eventi, mantenendo però un’impostazione di qualità. «Il settore è cambiato molto, corre veloce e richiede energie nuove. Senza la parte giovane non avrebbe avuto senso forzare». Determinante anche la volontà di chiudere in armonia: «Abbiamo preferito farlo ora, quando le tre famiglie coinvolte lavorano ancora in serenità». La villa ritorna ad essere abitazione privata e sarà conservata nel rispetto della sua identità originaria, dagli arredi allo stile architettonico. «La nostalgia ci sarà – conclude Maffei – ma siamo felici di ciò che abbiamo costruito. La porta resterà aperta agli amici e a chi ha condiviso con noi questo lungo percorso». Antonia Bersellini Baroni