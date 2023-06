Calcio giovani – L’Arzignano vince il Torneo “Guerreschi”, Mantova battuto ai rigori

Mantova Bella giornata di sport sul campo “Barlera” di Bosco Virgiliano, teatro del Torneo Matteo Guerreschi. Il Trofeo messo in palio da “La Voce di Mantova” è stato conquistato dall’Arzignano Valchiampo, alla sua prima partecipazione alla manifestazione, dopo una serie di mini partite di ottimo livello tecnico, nelle quali i piccoli atleti non si sono certo risparmiati, esprimendo un impegno encomiabile, sempre all’insegna della correttezza e della sportività: veramente il miglior modo per rinnovare la memoria di Matteo Guerreschi.

La manifestazione si è avvalsa dell’organizzazione della U.S. Mantovana Junior del presidente Luigi Barlera. Hanno partecipato sei squadre suddivise in due mini gironi, vinti rispettivamente da Mantova e Arzignano. Nella finale per il primo posto, i gialloazzurri hanno prevalso dopo i calci di rigore sui biancorossi, in seguito ad un incontro molto equilibrato, terminato 1-1, passato per i supplementari e deciso appunto ai rigori.

Terzo posto per la Pergolettese, quarta la Reggiana, quinto il Modena e sesta la Mantovana. Premi speciali per i cannonieri Pietro Bondioli (Mantova) e Nosa Chico (Pergolettese), per il miglior portiere Giacomo Della Casa (Modena), per il miglior giocatore Davide Rubbiani (Reggiana). Sono intervenuti alla manifestazione la consigliera regionale Figc Paola Rasori, il delegato provinciale Nicola Sarzi. Il premio alla squadra vincente è stato consegnato da Monica ed Elisabetta Guerreschi, sorelle di Matteo.