Rugby – Viadana, Ramiro Finco torna sotto i ferri. La famiglia: “Progressi continui, grazie a tutti per il sostegno”

Viadana La società Rugby Viadana, insieme alla famiglia di Ramiro Finco, ha prodotto un aggiornamento sulle condizioni fisiche del tre quarti, che rimane ricoverato a Roma quando sono ormai passati quattro mesi dal malore accusato durante la partita con la Lazio. «Rama – fanno sapere i genitori, Alfredo e Alejandra – è consapevole di quanti amici si siano uniti a noi nella preghiera per la sua guarigione e ciò lo ha aiutato a rimanere fiducioso e a dare ogni giorno sempre qualcosa in più. Ecco perché noi, come sua famiglia, vogliamo trasmettere a ciascuna di queste persone la nostra infinita gratitudine e la certezza che questi progressi di Rama siano stati raggiunti anche grazie a voi. Ringraziamo Giulio, Ulises e ogni persona del Rugby Viadana per averci accompagnato e sostenuto in questo difficile momento, nonostante fossimo così lontano da casa ci hanno fatto sentire parte della famiglia».

«Mercoledì – spiega ancora il papà – Rama verrà trasferito in neurochirurgia per prepararlo e tra giovedì e venerdì verrà operato. Gli verrà impiantata una protesi che lo renderà, almeno visivamente, uguale a quattro mesi fa. I progressi cognitivi e motori avanzano in maniera tale da stupire anche i medici, giorno dopo giorno continua a migliorarsi. Ogni volta che può indossa il materiale del Viadana e si sente totalmente identificato e vicino a tutti».