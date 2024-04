Automobilismo – Solferino Rally Pecso, un week-end denso di impegni

SOLFERINO La stagione è appena iniziata e la Solferino Rally Pecso cerca di essere presente in quante più gare possibili. Nel prossimo fine settimana, sarà al via del Rally del Benacus (Bardolino) la “coppia volante” (marito e moglie) Grizzi-Tenca, a bordo della propria Renault Clio S1600. Sulla pista di Autocross di Volta Mantovana, per la prima gara del Campionato MSP, saranno schierati Filippo Savazzi su Kartcross speedcar, Alessandro Arnaldini su Proto Suzuki, Danilo Arnaldini su Fiat Coupè 1.6 e Luigi Faccincani su Fiat Punto 2.0. In terra bresciana, e più precisamente a Cologne nel Formula Driver omonimo, porteranno i colori Solferino Rally Pecso Mattia Zanini su Citroen Saxo VTS, Franco Merighetti su Peugeot 106 Kit, Antonello Pelizzari su Peugeot 205 Rally, Luca Lorenzini su Fiat X1/9 e debutterà come pilota l’esperto copilota castellano Gabriele Cavazzini a bordo della Peugeot 106 GTI. Infine a Radicofani in Toscana, per la seconda gara del Campionato Italiano Rally Terra, saranno presenti Zorzi-Franzoni a bordo della performante Skoda Fabia Rally2.