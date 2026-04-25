Calcio dilettanti – Finale col botto in Promozione: Sporting-Asola derby fratricida

Mantova Ultima giornata del campionato di Eccellenza con le tre mantovane ormai al sicuro e senza particolari assilli. La Castellana ospita al Comunale la capolista Soncinese, sette giorni dopo la rocambolesca sconfitta incassata sul campo dell’altra battistrada, la Pavonese. «Anche stavolta non regaleremo nulla – assicura il diesse Mirko Piacentini – l’obiettivo è terminare al meglio il campionato davanti al nostro pubblico, senza dimenticare che siamo ancora in ballo nella Coppa Mantova, alla quale la società tiene parecchio». Da segnalare il rientro di capitan Ruffini. Anche il Castiglione chiude in casa ospitando il Ciliverghe, attualmente terzo in classifica a -2 dal tandem di testa. «Ultima gara di campionato, si cerca di far bene – sottolinea il vicepresidente Giancarlo Perani -. Potrebbe esserci l’esordio di qualche ragazzo; poi giovedì ci attende la semifinale di Coppa Mantova con il Suzzara». Trasferta bergamasca per la Poggese, impegnata a Casnigo contro la Juvenes Pradalunghese già battuta 2-1 all’andata. Per i biancazzurri, comunque vada oggi, c’è la soddisfazione di essere la migliore mantovana in classifica. «Mi aspetto un avversario motivato e determinato davanti al suo pubblico – afferma il tecnico Francesco Salmi -. Da parte nostra scenderemo in campo per fare bene e cercare di chiudere la stagione con un risultato positivo».

Ultima giornata anche in Promozione e a Goito va in scena il derby tra lo Sporting Club e l’Asola. Una sfida decisiva per entrambe: i goitesi hanno bisogno di almeno un punto per garantirsi i play out (nel caso vincessero sia il Castrezzato che l’Orsa), mentre i biancorossi devono fare risultato per riprendersi la quinta posizione e giocare i play off. Per centrare l’obiettivo dovranno però mettersi alle spalle il Vobarno, ora appaiato a quota 46 (ma con una migliore differenza reti), impegnato sul campo del Lodrino. Possibile anche un arrivo a tre con lo stesso Lodrino e ricorso alla classifica avulsa (una vittoria del Vobarno col minimo scarto eliminerebbe proprio l’Asola). «Poco da dire, tanto da fare – afferma, da casa Sporting, il vicepresidente Federico Salvetti -. È una partita delicata che vale una stagione: la squadra deve dare tutto per portare a casa un risultato positivo, inutile contare su aiuti esterni». Replica per l’Asola il bomber Fabio Chitò: «Non dovevamo perdere domenica scorsa col Rezzato, anche il pareggio sarebbe stato importante. A Goito dobbiamo vincere: sarà un derby complicato e molto tattico». Giornata di festa invece al “Vicini” (ingresso gratuito) per il congedo della Governolese contro l’Aurora Travagliato. «Chiudiamo una stagione che ci ha visto centrare la salvezza – commenta il tecnico Patrick Manzini – davanti al nostro pubblico, contro un’ottima squadra: vogliamo disputare una partita all’altezza». Assenti Diop, Storti e Campagnari.