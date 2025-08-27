Calcio Seconda Categoria – Cicola: “Il Borgo Virgilio ha grandi ambizioni”. Ma c’è la tegola Cremona

BORGO VIRGILIO Prima settimana di preparazione anche per il Borgo Virgilio, che il 18 agosto si è radunato per iniziare gli allenamenti in vista dell’imminente campionato di Seconda Categoria. Mister Giuseppe Fido, ancora sulla panchina dei biancazzurri dopo il buon lavoro dell’anno scorso, ha comandato le prime sessioni di carichi e cominciato a testare alcune idee tattiche col gruppo, un mix di giocatori confermati e nuovi acquisti. Il ds Nicola Cicola fa così il punto sull’avvio della stagione: «Le risposte dal campo sono buone, anche se dobbiamo fare i conti con la prima tegola dell’annata. Cremona è out per infortunio e si tratta di una grave perdita, dato che è un difensore centrale con grande esperienza. Dopo l’operazione al menisco siamo però fiduciosi. Guardando il lato positivo, la squadra sta ingranando. La prima uscita lo dimostra, un 5-0 inflitto in amichevole alla Don Bosco». Il mercato ha rivoluziato la rosa dei biancazzurri e il diesse si dice soddisfatto degli innesti fatti: «Abbiamo alzato il tasso fisico e tecnico dell’organico. Dispiace aver lasciato andare tanti ragazzi che sono stati protagonisti del salto dalla Terza alla Seconda Categoria, ma la rivoluzione era necessaria per essere competitivi nel prossimo campionato». Già incombe il primo impegno ufficiale, stasera, con la sfida alla Mantovana in Coppa Mantova: «Vogliamo passare il turno – dichiara Cicola – rimanendo nella competizione possiamo provare i ragazzi più giovani e quelli della Juniores, aiutandoli a fare minutaggio». La società punta in alto anche in campionato: «Dato il mercato che abbiamo fatto, il nostro obiettivo è la zona play off. Ma l’esperienza mi insegna che se la palla non entra, le partite non si vincono. La qualità c’è, vedremo se riusciremo a toglierci delle soddisfazioni».